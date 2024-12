Seb: objectifs climatiques validés par la SBTi information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Le groupe Seb fait part de la validation par l'initiative Science Based Targets (SBTi) de ses nouveaux objectifs accélérant la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) portant sur les scopes 1, 2 et 3, à horizon 2030 et 2050.



Il compte réduire, d'ici 2030 par rapport à 2021, de 42% ses émissions absolues de GES des scopes 1 et 2, ainsi que de 25% celles du scope 3. Il vise aussi le net-zero d'ici 2050 en réduisant de 90% les émissions absolues de GES des scopes 1, 2 et 3.



Pour atteindre ses objectifs, Seb met en oeuvre une démarche sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, par exemple en intégrant une proportion croissante de matériaux recyclés dans ses produits et en réduisant sa consommation énergétique.





