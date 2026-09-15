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SEB nomme Loïc Moutault au poste de directeur général
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 08:48
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Le spécialiste du petit équipement domestique SEB SEBF.PA a annoncé mardi la nomination de Loïc Moutault au poste de directeur général, où il remplacera Stanislas de Gramont à partir du 1er octobre.

"Son expérience internationale, sa connaissance approfondie des marques mondiales et des consommateurs, ainsi que sa capacité à mobiliser et à transformer des organisations complexes seront des atouts majeurs", déclare Thierry de La Tour d’Artaise, président du conseil d’administration, dans un communiqué.

Loïc Moutault a notamment évolué au sein du groupe Mars, où il a présidé Royal Canin, avant de poursuivre sa carrière chez Mars Petcare au niveau mondial, selon le communiqué.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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