SEB nomme Loïc Moutault au poste de directeur général

Le spécialiste du petit équipement domestique SEB SEBF.PA a annoncé mardi la nomination de Loïc Moutault au poste de directeur général, où il remplacera Stanislas de Gramont à partir du 1er octobre.

"Son expérience internationale, sa connaissance approfondie des marques mondiales et des consommateurs, ainsi que sa capacité à mobiliser et à transformer des organisations complexes seront des atouts majeurs", déclare Thierry de La Tour d’Artaise, président du conseil d’administration, dans un communiqué.

Loïc Moutault a notamment évolué au sein du groupe Mars, où il a présidé Royal Canin, avant de poursuivre sa carrière chez Mars Petcare au niveau mondial, selon le communiqué.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)