Seb: lourdement impacté par le dossier 'droits de douane' US information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 17:57









(Zonebourse.com) - Le groupe Seb annonce que ses ventes semestrielles ont atteint 3748 ME, en hausse de 0,6% en organique et de 0,2% en publié.



Dans le détail, l'activité Grand Public enregistre des ventes de 3 251 MEUR au en croissance de + 2,2 % en organique et + 0,2 % en données publiées. Par ailleurs, le chiffre d'affaires du segment Professionnel ressort à 496 MEUR, en légère hausse de + 0,3 % en données publiées, mais en retrait de - 9,6 % en organique.



Au 1er semestre, le ROPA (résultat opérationnel d'activité) s'établit à 119 MEUR, en retrait de 51 % par rapport à 2024. Ce chiffre comprend un effet de change négatif de 59 MEUR et un effet périmètre positif de 4 MEUR. La marge opérationnelle ressort ainsi à 3,2 % des ventes, contre 6,5 % l'année précédente.



À fin juin 2025, le Résultat d'Exploitation du Groupe s'élève à 86 MEUR, en recul de 59 % par rapport aux 210 MEUR enregistrés au 30 juin 2024.

Enfin, le Résultat net part du Groupe du 1er semestre ressort ainsi à 0,8 MEUR, contre 100,1 MEUR à fin juin 2024.



Le groupe met en avant ' les fortes incertitudes autour des droits de douane ' qui entraînent ' un attentisme prononcé des distributeurs '.



Selon Stanislas de Gramont, Directeur Général du Groupe SEB, les résultats du 1er semestre, en retrait, traduisent cet environnement plus dégradé au 2eme trimestre, avec des effets directs sur le marché nord-américain, mais aussi des impacts indirects et notamment liés à la forte volatilité des devises.



Dans ce contexte, le Groupe révise son attente de croissance organique annuelle des ventes, qui devrait être comprise entre 2 % et 4 % (vs. ' autour de 5 % ' précédemment).





