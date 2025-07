Seb: le titre recule, Berenberg pessimiste sur les tarifs information fournie par Cercle Finance • 22/07/2025 à 10:01









(Zonebourse.com) -





Le titre Seb recule de près de 4% mardi matin à la Bourse de Paris, alourdi par une dégradation des analystes de Berenberg, désormais à 'conserver' sur la valeur, contre 'acheter' auparavant.











A 9h45, l'action du fabricant français de petit électroménager cède 3,9%, essuyant la deuxième plus forte baisse de l'indice SBF 120 (-0,4%).



S'ils s'attendent toujours à ce que le deuxième trimestre se caractérise par un point d'inflexion partiel au niveau des activités professionnelles et par un retour de la croissance en Chine, les analystes de Berenberg s'inquiètent de l'impact des surtaxes douanières prévues par l'administration américaine, qui pourrait selon eux se révéler bien plus lourd que prévu.



'Ces droits de douane vont probablement entraîner une forte volatilité des investissements dans la chaîne d'approvisionnement et chez les consommateurs finaux', prévient l'intermédiaire financier, qui juge que le groupe français va devoir se battre 'sur beaucoup trop de fronts'. Son objectif de cours en ramené en conséquence de 106 à 88 euros.



Affecté par les tensions commerciales internationales, le titre Seb a perdu quasiment 9% depuis le début de l'année.















