SEB : la cassure des 45E est validée
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 17:43
Si 43E ne "tient pas", le prochain objectif long terme devient ainsi 32,5E, ex-zénith d'avril et mars 2004.
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