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SEB : la cassure des 45E est validée
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 17:43

La 5ème séance de repli de SEB est fatale au support des 45E testé les 20 et 29 janvier puis le 9 mars dernier : SEB teste déjà le plancher des 43E de mai/juin 2012 et ex zénith d'avril 2007 (42,7E au plus bas, juste avant la clôture).
Si 43E ne "tient pas", le prochain objectif long terme devient ainsi 32,5E, ex-zénith d'avril et mars 2004.

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