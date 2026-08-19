Cyberattaques: Lecornu demande la création d'une "nouvelle unité cyber"

Sébastien Lecornu demande, le 19 août 2026, à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) de constituer une "nouvelle unité cyber" pour offrir une "réponse opérationnelle plus réactive" aux cyberattaques qui visent la France ( AFP / Thomas SAMSON )

Sébastien Lecornu demande mercredi à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) de constituer une "nouvelle unité cyber" pour offrir une "réponse opérationnelle plus réactive" aux cyberattaques qui visent la France, comme le récent vol des données du Fisc.

"Il y a urgence à concevoir et conduire sans délai une réponse opérationnelle plus réactive et plus forte aux cyberattaques que l'Etat rencontre actuellement. Il faut reprendre l'initiative sur le terrain", écrit le Premier ministre dans un courrier adressé au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, dont les services chapeautent l'ANSSI.

"Je vous demande de constituer une équipe de contact composée d'agents de l'ANSSI et chargée d'intervenir en première ligne en cas de suspicion d'atteinte grave à l'intégrité du système d'information de l'Etat", appuie Sébastien Lecornu dans ce courrier dont l'AFP a obtenu copie.

Le chef du gouvernement demande également au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale qu'une "proposition d'organisation et de règle d'engagement de cette nouvelle unité" lui soit présentée d'ici vendredi.

Le Premier ministre reconnaît et déplore qu'en termes de cybersécurité, "peu de ministères sont au niveau requis" en France.

"Ce n'est pas acceptable", ajoute-t-il.

Lundi, le Premier ministre avait déjà demandé à l'ANSSI de réaliser un "audit approfondi" sur le vol de données ayant affecté la Direction générale des finances publiques (DGFiP).

La DDGFiP a confirmé le 14 août deux intrusions, survenues fin juin et fin juillet, ainsi que le vol de données concernant au moins 678.000 particuliers et professionnels et environ 200.000 comptes présents dans ses fichiers cadastraux.

Parmi les informations fiscales des particuliers dérobées figurent les noms et prénoms, le revenu fiscal de référence, le quotient familial ou encore le taux de prélèvement à la source.

La France figure parmi les pays les plus ciblés par des cyberattaques, en raison de l'attractivité de ses données mais aussi de certaines faiblesses de ses défenses.