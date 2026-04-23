SEB: Chiffre d'affaires en hausse organique au 1er trimestre, malgré l'effet de change

Un logo de l'entreprise française d'électroménager Groupe SEB est visible dans l'usine Groupe Seb Moulinex en Mayenne

Groupe ‌SEB a fait état ​jeudi d'un chiffre d'affaires en hausse organique de 2,7% ​au premier trimestre mais en baisse ​de 1,1% à ⁠données publiées, citant un ‌effet de change négatif.

Le groupe, propriétaire de la ​marque ‌Tefal, a enregistré un ⁠chiffre d'affaires de 1,89 milliard d'euros au premier trimestre, ⁠après 1,91 ‌milliard un an plus ⁠tôt.

Le spécialiste du ‌petit équipement domestique a ⁠déclaré que l’effet devise ⁠est négatif ‌à hauteur de 73 millions ​d'euros, ‌soit près de -4% des ventes.

Il confirme par ailleurs "le ​retour attendu à une croissance de ⁠son ROPA en 2026, ainsi qu’à une génération de cash-flow libre plus normative".

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par ​Augustin Turpin)