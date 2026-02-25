SEB annonce jusqu'à 2.100 licenciements, prévoit un levier financier en baisse en 2026

(Actualisé avec licenciements)

Groupe SEB SEBF.PA a annoncé mercredi que la mise en oeuvre de son plan "Rebond" conduirait à la suppression de jusqu’à 2.100 postes à l’échelle mondiale, après avoir par ailleurs fait état d'un résultat opérationnel en repli pour 2025 et prévenu s'attendre à un levier financier en baisse en 2026.

Pour l’Europe, jusqu’à 1.400 postes seraient concernés dont potentiellement 500 en France sur la base du volontariat, selon un communiqué.

"Les provisions liées au plan seront essentiellement comptabilisées en 2026, tandis que les décaissements interviendront principalement sur 2027", précise SEB, qui ajoute dans le communiqué que "le coût exceptionnel du plan est estimé entre 1 et 1,25 fois les économies annuelles récurrentes ciblées".

Par ailleurs, l'entreprise a fait état sur l'année 2025 d'un résultat opérationnel d'activité (ROPA) de 601 millions d'euros, en repli de 25% contre 2024.

"Dans un environnement resté complexe, le Groupe SEB enregistre en 2025 une légère croissance organique de ses ventes, mais un repli marqué de sa rentabilité, reflet d’un exercice difficile", selon Stanislas de Gramont, directeur général, cité dans le communiqué.

SEB anticipe une croissance du ROPA en 2026 et "une génération de cash-flow libre plus normative" qui s'accompagnera d’un levier financier en baisse en 2026, "avec pour objectif de le ramener dans les standards du Groupe, autour de 2x (hors acquisitions), à horizon 2027".

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)