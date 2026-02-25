 Aller au contenu principal
Zone euro: L'inflation confirmée à 1,7% en janvier, selon Eurostat
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 11:22

Le drapeau de l'Union européenne (UE) à la Chancellerie à Berlin

L'inflation dans la ‌zone euro a ralenti sur un an en ​janvier, comme prévu initialement, confirmant ainsi une phase de faiblesse qui devrait inciter la Banque centrale européenne (BCE) ​à maintenir ses taux inchangés.

L'inflation dans les 21 pays qui partagent ​l'euro s'est établie à 1,7% ⁠en janvier sur un an, son plus ‌bas niveau depuis septembre 2024, contre 2% en décembre 2025, montrent les données définitives ​publiées mercredi par ‌Eurostat.

Sur un mois, les prix ont en ⁠revanche reculé de 0,6%, après une première estimation qui les donnait en progression de 0,2% et alors ⁠que les ‌économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une ⁠baisse de 0,5%.

L'indicateur des prix sous-jacents, qui ‌exclut les coûts volatils de l'alimentation et ⁠de l'énergie, a ralenti à 2,1% en ⁠janvier, contre 2,2% ‌en première estimation.

Ces chiffres ne devraient pas entraîner ​de réaction immédiate de ‌la part de la BCE, qui est supposée maintenir ses taux d'intérêt ​inchangés pour le reste de l'année.

L'institut de Francfort a laissé ses taux directeurs inchangés ⁠lors de sa réunion de février, réaffirmant que l'inflation devrait se stabiliser autour de sa cible du 2% et minimisant l'impact de la vigueur de l'euro sur la politique monétaire.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité ​par Augustin Turpin)

BCE
Inflation
1 commentaire

  • 11:47

    Et mon livret A à 1,4% !!!

Signaler le commentaire

