Zone euro: L'inflation confirmée à 1,7% en janvier, selon Eurostat

Le drapeau de l'Union européenne (UE) à la Chancellerie à Berlin
L'inflation dans la zone euro a ralenti sur un an en janvier, comme prévu initialement, confirmant ainsi une phase de faiblesse qui devrait inciter la Banque centrale européenne (BCE) à maintenir ses taux inchangés.
L'inflation dans les 21 pays qui partagent l'euro s'est établie à 1,7% en janvier sur un an, son plus bas niveau depuis septembre 2024, contre 2% en décembre 2025, montrent les données définitives publiées mercredi par Eurostat.
Sur un mois, les prix ont en revanche reculé de 0,6%, après une première estimation qui les donnait en progression de 0,2% et alors que les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une baisse de 0,5%.
L'indicateur des prix sous-jacents, qui exclut les coûts volatils de l'alimentation et de l'énergie, a ralenti à 2,1% en janvier, contre 2,2% en première estimation.
Ces chiffres ne devraient pas entraîner de réaction immédiate de la part de la BCE, qui est supposée maintenir ses taux d'intérêt inchangés pour le reste de l'année.
L'institut de Francfort a laissé ses taux directeurs inchangés lors de sa réunion de février, réaffirmant que l'inflation devrait se stabiliser autour de sa cible du 2% et minimisant l'impact de la vigueur de l'euro sur la politique monétaire.
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer