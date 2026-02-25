Intelligence artificielle : malgré l'accord entre Donald Trump et Xi Jinping, Nvidia ne vend toujours pas sa puce haut de gamme H200 en Chine

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Un responsable du département du Commerce américain a assuré mercredi 25 février qu'aucune puce haute-gamme H200 de Nvidia -utilisée pour faire fonctionner les systèmes d'intelligence artificielle- n'a enore été vendue à des entreprises chinoises, malgré un assouplissement des restrictions à l'exportation imposée par Donald Trump.

Les États-Unis interdisaient jusqu'à récemment les ventes de puce Nvidia H200 en Chine pour des raisons de sécurité nationale. Mais le président Donald Trump a indiqué en décembre avoir conclu un accord avec son homologue chinois Xi Jinping afin d'alléger les restrictions , contre l'avis de certains parlementaires qui craignent que ces puces puissent aider l'armée chinoise.

"À ma connaissance, aucune (puce) n'a été vendue jusqu'à présent", a déclaré David Peters, responsable du département du Commerce des États-Unis, lors d'une commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants.

D'autres puces toujours interdites à la vente

L'accord concernant les puces H200, en vertu duquel le gouvernement américain reçoit 25% des ventes , a été confirmé par le département du Commerce en janvier. Mais les conditions imposées à leur vente auraient rendu difficile l'approbation des expéditions, selon des informations anonymes rapportées par le Financial Times .

La Chine essaye d'augmenter sa production et le développement de puce afin de concurrencer Nvidia, basé en Californie, la société la plus valorisée au monde.

Nvidia n'a pas immédiatement répondu aux sollicitations de l' AFP .

Son patron, Jensen Huang, a déclaré le mois dernier à des journalistes que "la licence pour les H200 est en cours de finalisation", tout en ajoutant espérer que le gouvernement chinois en autoriserait la vente.

Les meilleures puces Nvidia, la Blackwell et la future Rubin , restent interdites de vente en Chine et n'ont pas été incluses dans l'accord concernant la H200.