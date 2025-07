SEB : -15% avec le 1er warning lié aux droits de douane US information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 10:08









(CercleFinance.com) - SEB dévisse de -15% vers 62,5E avec le 1er warning lié aux droits de douane US : l'entreprise revoit à la baisse ses objectifs 2025.

SEB pulvérise son plancher annuel des 73,6E du 7 avril puis celui des 69E (à l'ouverture) et semble filer tout droit vers le retracement du plancher historique des 59E du 12 octobre 2022.





Valeurs associées SEB 64,5000 EUR Euronext Paris -13,13%