Seaport et Hemab lancent leur introduction en bourse aux États-Unis alors que les cotations dans le secteur des biotechnologies prennent de l'ampleur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de Hemab et de précisions tout au long du texte)

Les sociétés pharmaceutiques Seaport Therapeutics et Hemab Therapeutics ont lancé lundi leur introduction en bourse aux États-Unis, cherchant à tirer parti de l'appétit croissant des investisseurs pour les nouvelles cotations.

Le marché américain des introductions en bourse a retrouvé son élan ce mois-ci, l'amélioration de l'appétit pour le risque et le regain de confiance des investisseurs encourageant les entreprises de tous les secteurs à se lancer dans une cotation, malgré les risques posés par un conflit prolongé au Moyen-Orient.

Plus tôt lundi, la société d'analyse spatiale HawkEye 360 et le fabricant de jus bio Suja Life ont également lancé leurs introductions en bourse, les émetteurs s'empressant de profiter de la réouverture du marché.

La société de biotechnologie spécialisée dans la fibrose pulmonaire Avalyn Pharma a également lancé son introduction en bourse aux États-Unis la semaine dernière.

Basée à Boston, Seaport cherche à lever jusqu'à 212,4 millions de dollars en proposant 11,8 millions d'actions à un prix compris entre 16 et 18 dollars chacune, ce qui pourrait valoriser la société à environ 912 millions de dollars.

Cette société de biotechnologie au stade clinique développe des traitements oraux contre la dépression, l'anxiété et d'autres troubles neuropsychiatriques. Son principal candidat, GlyphAllo, est en cours de développement pour le traitement du trouble dépressif majeur.

Seaport devrait être cotée au Nasdaq sous le symbole "SPTX". Goldman Sachs, J.P. Morgan et Leerink Partners figurent parmi les souscripteurs de l'offre.

Par ailleurs, Hemab, basée à Cambridge, dans le Massachusetts, vise à lever jusqu'à 211,8 millions de dollars en proposant environ 11,8 millions d'actions au prix de 16 à 18 dollars chacune, pour une valorisation pouvant atteindre 705,7 millions de dollars.

Hemab se concentre sur les traitements des troubles rares de la coagulation et des saignements. Son principal candidat est en cours de développement en tant que traitement préventif contre deux troubles héréditaires rares de la coagulation: la thrombasthénie de Glanzmann et le déficit en facteur VII.

La société prévoit de s'introduire en bourse sur le Nasdaq sous le symbole "COAG". Goldman Sachs, Jefferies et Evercore ISI agissent en tant que co-chefs de file pour cette offre.