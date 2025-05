Séance en deux temps pour les laboratoires pharmaceutiques dans le viseur de Donald Trump

(AOF) - De part et d’autre de l’Atlantique, les titres des grands groupes pharmaceutiques ont commencé la séance dans le rouge avant de repasser dans le vert. Dimanche soir, le président des États-Unis a promis qu’il signerait un décret pour réduire « presque immédiatement » de 30 à 80 % les prix des médicaments sur ordonnance et de certains produits pharmaceutiques. Il estime que son pays n'est pas traité équitablement dans ce domaine et que son action permettra de réduire les coûts de santé pour les Américains.

Depuis, sur son réseau social, il a précisé que la baisse du prix des médicaments serait de 59 % et plus. En toute logique, les investisseurs s'inquiètent pour les grands laboratoires sans distinction, d'autant que Donald Trump n'a pas précisé à quels programmes était destinée cette mesure (Medicare ou Medicaid) ou si elle concernait tous les produits pharmaceutiques.

Toutefois, les titres des grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux se sont redressés au fil de la séance, les investisseurs commençant à croire que cette mesure aurait du mal à devenir effective, car Donald Trump avait déjà essayé lors de son précédent mandat, sans succès.

Chez UBS, on s'attend à ce que cette mesure soit largement et vigoureusement contestée par les grands industriels du secteur pharmaceutique. Si tel était le cas, sa mise en place serait retardée de plusieurs mois, voire d'un an. Selon les analystes d'UBS, si la mesure entrait en vigueur et concernait les 50 principaux médicaments, les grands groupes américains verraient leur bénéfice net reculer de 10 % en moyenne. Parmi les entreprises américaines les plus touchées, il y aurait Bristol Myers Squibb, Merck & Co, Pfizer et Amgen. En revanche, toujours selon UBS, Eli Lilly serait parmi les sociétés les moins exposées : ses revenus importants proviennent de deux produits dont la couverture gouvernementale est limitée.