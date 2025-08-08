Séance calme en perspective sur les places européennes

(AOF) - La séance de vendredi devrait être calme sur les bourses européennes sauf en cas de nouvelle déclaration fracassante de Donald Trump. Aucune statistique macro-économique d’importance n’est programmée, et le rythme des publications d’entreprises commence à ralentir de part et d’autre de l’Atlantique. Les investisseurs ont pris connaissance de la décision du président des États-Unis de nommer Stephen Miran, actuel président du Comité des conseillers économiques de la Maison Blanche, au siège vacant à la Fed. Selon les futurs sur indices, le CAC 40 devrait débuter la séance autour de l'équilibre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Archos

Archos a publié un chiffre d'affaires semestriel en forte progression de 28 %, à 21 millions d'euros. En outre, la marge brute s'est améliorée en passant de 4,5 à 5,5 millions d'euros. De son côté, le résultat d'exploitation a flambé de 360 %, à 1,8 million d'euros et le bénéfice net est passé de 1 à 1,6 million d'euros. La hausse des revenus provient de deux acquisitions réalisées en janvier et en mars et de la croissance organique.

Entech

Entech a annoncé la signature d'un contrat de plus de 5 millions d'euros, auprès d'un acteur majeur de l'énergie. L'accord porte sur la construction d'un système de stockage par batterie d'une capacité totale d'environ 20MWh en Loire Atlantique. La mise en œuvre de ce contrat sera assurée par Entech Construction, pour une mise en service prévue en décembre 2026. Un contrat de maintenance a également été signé pour 20 ans afin de garantir la performance et la disponibilité du système sur le long terme.

Gérard Perrier Industrie

Au cours du premier semestre, le chiffre d'affaires de Gérard Perrier Industrie a connu une légère croissance de 0,9 %, à 157,929 millions d'euros. Le spécialiste des automatismes et des équipements électriques destinés à l'industrie a toutefois observé une accélération au deuxième trimestre durant lequel ses revenus ont augmenté de 1,3 %, contre seulement +0,6 % sur les trois premiers mois de l'année.

Netgem

Netgem a publié des résultats semestriels en repli. Sur la période, le chiffre d'affaires a reculé de 8 %, à 15,4 millions d'euros. Parallèlement, la marge brute s'est affaissée de 6 %, à 10,966 millions d'euros, tandis que l'Ebitda a diminué de 37 %, à 2,523 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant a chuté de 52 %, à 0,351 million d'euros et le bénéfice a diminué de plus de moitié en s'installant à 415 millions d'euros. La société pionnière des box télé a indiqué que les avancées sur les nouveaux relais de croissance ne se reflétaient pas encore dans l'activité du semestre.

Les chiffres macroéconomiques

En France, le taux de chômage du deuxième trimestre est resté stable à 7,5 %, comme prévu par les analystes.

Hier à Paris

Excepté Londres, les marchés européens ont clôturé dans le vert. Comme attendu, la Banque d'Angleterre (BoE) a réduit son taux directeur de 25 points de base à 4%. Après l'entrée en vigueur des taxes américaines ce jeudi, Donald Trump en imposera une autre autour de 100% sur les puces et semi-conducteurs. Côté valeurs, Accor s'est distingué, en finissant en tête du CAC 40, suite à des informations de Bloomberg évoquant une éventuelle introduction en Bourse de sa filiale Ennismore aux États-Unis. Le CAC 40 a progressé de 0,97% à 7709 points. L'Eurostoxx 50 a gagné 1,38% à 5335 points.

Hier à Wall Street

Les indices new-yorkais ont terminé la séance en connaissant des fortunes diverses. Le Dow Jones a cédé 0,51 %, à 43 968,64 points, alors que le Nasdaq a progressé de 0,35 %, à 21 242,70 points. Ce dernier a été soutenu par l’espoir de voir les grandes sociétés technologiques américaines ne pas être soumises à la hausse des droits de douane décidée par Donald Trump sur les semi-conducteurs. La séance a également été marquée par la chute du titre Eli Lilly dont un traitement contre l’obésité a révélé des résultats moins bons que ceux du produit Wegovy de Novo Nordisk.