Seagate et Western Digital en hausse après que BofA a relevé ses objectifs de cours en raison de solides perspectives pour le deuxième trimestre
20/01/2026

20 janvier - ** Les actions des sociétés de stockage de données Seagate Technology STX.O sont en hausse de 1,1 % à 329,96 $ et celles de Western Digital WDC.O sont en hausse de 3,5 % à 229,19 $. ** BofA Securities relève les objectifs de cours des deux sociétés et maintient ses notes d'achat.

** BofA Securities relève les objectifs de cours sur les deux sociétés et maintient la note "achat".

** BofA relève les objectifs de STX à 400 $, contre 320 $ auparavant, et s'attend à ce que la société annonce un solide deuxième trimestre grâce à la vigueur continue du chiffre d'affaires des centres de données, à une certaine amélioration saisonnière des applications vidéo et d'image, ainsi qu'au chiffre d'affaires du grand public.

** Les marges brutes de STX devraient s'améliorer séquentiellement au cours de chaque trimestre de l'exercice 2026.

** La société de courtage relève son objectif de cours sur WDC à 257 $ contre 197 $, et s'attend à un solide deuxième trimestre pour WDC avec des livraisons de plus de 200 exaoctets de capacité de stockage.

** "Nous nous attendons à ce que WDC publie un chiffre d'affaires, des marges et un bénéfice par action dans le haut de la fourchette des prévisions lorsqu'elle publiera le deuxième trimestre de l'exercice 2026 après la clôture du marché le 29 janvier", déclare BofA.

** BofA ajoute qu'elle anticipe un environnement de prix stable, la demande continuant de dépasser l'offre, et s'attend à ce que le prix par To de stockage soit stable ou en hausse d'une année sur l'autre.

** Les actions de STX et de WDC ont plus que triplé en 2025.

