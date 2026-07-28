Seagate anticipe un trimestre supérieur aux attentes grâce à la demande liée à l'IA

Seagate a publié des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice supérieures aux attentes, soutenues par la forte demande en disques durs de grande capacité destinés aux infrastructures d'intelligence artificielle. L'action du groupe progresse de près de 7% dans les échanges post-cloture.

Seagate prévoit un chiffre d'affaires de 4,1 milliards de dollars au premier trimestre, avec une marge de variation de plus ou moins 100 millions de dollars, ainsi qu'un bénéfice ajusté de 7,30 dollars par action, deux niveaux nettement supérieurs aux attentes des analystes. Le fabricant de disques durs bénéficie de la demande soutenue des fournisseurs de services cloud, qui investissent massivement dans des capacités de stockage pour accompagner le développement des applications d'intelligence artificielle générative.

Le groupe s'appuie notamment sur sa technologie d'enregistrement magnétique assisté par la chaleur (HAMR), qui permet d'augmenter la densité de stockage des disques grâce à de minuscules lasers, sans nécessiter de nouvelles lignes de production. "A mesure que l'intelligence artificielle accélère la production de données et accroît leur valeur, nous anticipons une demande durable de long terme pour les solutions de stockage de très grande capacité", a déclaré le directeur général, Dave Mosley.

Cette dynamique a permis à Seagate de relever ses prix et d'enregistrer de solides résultats au quatrième trimestre. Le chiffre d'affaires a progressé de 48,5% sur un an, à 3,63 milliards de dollars, tandis que le bénéfice ajusté a atteint 5,71 dollars par action, deux performances supérieures aux prévisions du marché.