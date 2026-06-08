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Se tourner vers la Chine pour diversifier ses investissements face aux risques liés à l'IA et au conflit avec l'Iran
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 19:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un nouvel article de blog)

* Les trois indices boursiers américains sont dans le vert; le Nasdaq gagne > 1 %

* Le secteur technologique affiche la plus forte hausse parmi les secteurs du S&P; celui des services publics est le plus à la traîne

* Le dollar est en baisse; l'or et le brut WTI progressent; le bitcoin bondit de 2,5 %

* Le rendement des bons du Trésor américain progresse légèrement à environ 4,55 %

8 juin - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

SE TOURNER VERS LA CHINE POUR SE DIVERSIFIER FACE AUX RISQUES LIÉS À L'IA ET À LA GUERRE EN IRAN

Les gestionnaires de fonds affirment que la diversification des portefeuilles est plus importante que jamais, mais Magdalena Ocampo, de Principal Asset Management, écrit qu'il est devenu plus difficile de diversifier ses placements en raison de la guerre au Moyen-Orient, qui fait grimper les prix de l'énergie, et de l'exposition mondiale à l'intelligence artificielle.

Tout en notant que le S&P 500 est resté résilient, Mme Ocampo souligne que la concentration est préoccupante en raison de la pondération disproportionnée de la technologie (près de 40 %) dans l'indice de référence, ce qui « expose les investisseurs si les prévisions de dépenses d'investissement des hyperscalers en IA venaient à s'affaiblir ».

De plus, l’exposition commune à l’IA « a réduit la différenciation régionale » en raison de chaînes d’approvisionnement mondialement interconnectées qui « rendent les régions dont les bénéfices sont liés aux entreprises technologiques américaines vulnérables aux fluctuations des investissements américains dans l’IA », a déclaré Mme Ocampo.

De plus, la stratège ajoute que « les économies plus exposées au conflit ont perdu leur attrait en tant qu’actifs de diversification de portefeuille ».

Dans ce contexte, les investisseurs sont contraints de réévaluer leurs efforts de diversification.

Par exemple, elle indique que « la Corée et Taïwan sont des fournisseurs technologiques essentiels des États-Unis et sont donc étroitement liés au cycle américain de l’IA », leur pondération combinée dans l’indice MSCI Emerging Markets

.dMIEF00000PUS ayant doublé depuis 2020.

Et alors que l’Europe était auparavant considérée comme un lieu de choix pour diversifier les investissements « en raison d’une exposition moindre aux technologies et de solides vents favorables sur le plan intérieur », elle est désormais perçue comme moins attrayante compte tenu de sa sensibilité aux chocs énergétiques.

Mais Mme Ocampo a tout de même une suggestion géographique à faire: « Les efforts soutenus de la Chine pour réduire sa dépendance vis-à-vis de ses partenaires commerciaux extérieurs, tant pour l’énergie que pour les intrants technologiques, la positionnent comme l’un des rares grands marchés offrant des atouts de diversification distincts et une plus grande résilience face aux chocs extérieurs. »

(Sinéad Carew)

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