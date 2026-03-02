Iran: les perturbations aériennes vont durer jusqu'à "plusieurs semaines", selon Aéroports de Paris

Un panneau d'information affiche les vols annulés vers les destinations du Moyen-Orient à l'aéroport international d'Hyderabad, le 1er mars 2026 en Inde ( AFP / Noah SEELAM )

Les perturbations aériennes causées par la guerre au Moyen-Orient vont d'ores et déjà durer "plusieurs jours, plusieurs semaines", a affirmé lundi le PDG d'Aéroports de Paris ( ADP ) Philippe Pascal, après des annulations de vols en chaîne depuis samedi.

"Même si ça devait revenir du jour au lendemain, les répercussions dureront plusieurs jours, plusieurs semaines, pour rétablir l'ensemble du trafic et les couloirs aériens nécessaires, pour ne serait-ce que coopérer entre deux aéroports", a affirmé Philippe Pascal, interrogé lundi sur BFM Business.

Le groupe, détenu à 50,6% par l'Etat français, gère 24 autres plateformes dans le monde, d'Antalya (Turquie) à Santiago du Chili en passant par Amman en Jordanie, Hyderabad et Delhi (Inde), Médine (Arabie saoudite) en direct ou via des partenaires.

"Les aéroports les plus concernés: Jordanie, c'est 50% du trafic en moins. À Médine, c'est 25% du trafic ces deux derniers jours qui ont été impactés. Par répercussion, notre aéroport à Delhi, qui est aujourd'hui notre aéroport le plus important en terme de nombre de passagers, l'impact est de l'ordre de 5 à 7%", a égrené M. Pascal.

À Paris, "on voit bien que le trafic a été impacté à hauteur de 7% en nombre de passagers à CDG (Charles de Gaulle), 1% à Orly. En gros, ça fait 300 vols qui vont être annulés entre maintenant et la fin de la semaine si les événements se poursuivent. Ce week-end, ça a été 130 vols annulés pour 35.000 passagers", a ajouté le dirigeant.

Le déclenchement de cette guerre majeure au Moyen-Orient a illustré une nouvelle fois l'exposition du secteur aérien mondial aux convulsions géopolitiques.

La puissante Association internationale du transport aérien (Iata), qui fédère plus de 360 compagnies aériennes représentant 85% du trafic commercial mondial, a appelé lundi les belligérants à ne s'en prendre ni aux avions ni aux aéroports.

Selon le fournisseur de données aéronautiques Cirium, au moins 1.560 vols à l'arrivée au Moyen-Orient sur 3.779 ont été annulés lundi, après 2.000 dimanche sur 4.000. Ce dernier chiffre représente environ 900.000 sièges d'avion. Air France a prolongé lundi la suspension de sa desserte du Moyen-Orient au moins jusqu'à jeudi inclus.