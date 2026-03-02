 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Iran: les perturbations aériennes vont durer jusqu'à "plusieurs semaines", selon Aéroports de Paris
information fournie par AFP 02/03/2026 à 20:48

Un panneau d'information affiche les vols annulés vers les destinations du Moyen-Orient à l'aéroport international d'Hyderabad, le 1er mars 2026 en Inde ( AFP / Noah SEELAM )

Un panneau d'information affiche les vols annulés vers les destinations du Moyen-Orient à l'aéroport international d'Hyderabad, le 1er mars 2026 en Inde ( AFP / Noah SEELAM )

Les perturbations aériennes causées par la guerre au Moyen-Orient vont d'ores et déjà durer "plusieurs jours, plusieurs semaines", a affirmé lundi le PDG d'Aéroports de Paris ( ADP ) Philippe Pascal, après des annulations de vols en chaîne depuis samedi.

"Même si ça devait revenir du jour au lendemain, les répercussions dureront plusieurs jours, plusieurs semaines, pour rétablir l'ensemble du trafic et les couloirs aériens nécessaires, pour ne serait-ce que coopérer entre deux aéroports", a affirmé Philippe Pascal, interrogé lundi sur BFM Business.

Le groupe, détenu à 50,6% par l'Etat français, gère 24 autres plateformes dans le monde, d'Antalya (Turquie) à Santiago du Chili en passant par Amman en Jordanie, Hyderabad et Delhi (Inde), Médine (Arabie saoudite) en direct ou via des partenaires.

"Les aéroports les plus concernés: Jordanie, c'est 50% du trafic en moins. À Médine, c'est 25% du trafic ces deux derniers jours qui ont été impactés. Par répercussion, notre aéroport à Delhi, qui est aujourd'hui notre aéroport le plus important en terme de nombre de passagers, l'impact est de l'ordre de 5 à 7%", a égrené M. Pascal.

À Paris, "on voit bien que le trafic a été impacté à hauteur de 7% en nombre de passagers à CDG (Charles de Gaulle), 1% à Orly. En gros, ça fait 300 vols qui vont être annulés entre maintenant et la fin de la semaine si les événements se poursuivent. Ce week-end, ça a été 130 vols annulés pour 35.000 passagers", a ajouté le dirigeant.

Le déclenchement de cette guerre majeure au Moyen-Orient a illustré une nouvelle fois l'exposition du secteur aérien mondial aux convulsions géopolitiques.

La puissante Association internationale du transport aérien (Iata), qui fédère plus de 360 compagnies aériennes représentant 85% du trafic commercial mondial, a appelé lundi les belligérants à ne s'en prendre ni aux avions ni aux aéroports.

Selon le fournisseur de données aéronautiques Cirium, au moins 1.560 vols à l'arrivée au Moyen-Orient sur 3.779 ont été annulés lundi, après 2.000 dimanche sur 4.000. Ce dernier chiffre représente environ 900.000 sièges d'avion. Air France a prolongé lundi la suspension de sa desserte du Moyen-Orient au moins jusqu'à jeudi inclus.

Guerre en Iran

Valeurs associées

ADP
114,6000 EUR Euronext Paris -3,21%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump arrive sur la base militaire Andrews le 1er mars 2026 ( AFP / Mandel NGAN )
    Guerre au Moyen-Orient : les principaux développements
    information fournie par AFP 02.03.2026 21:35 

    L'Iran promet une "longue guerre", disant avoir visé jusqu'aux bureaux du Premier ministre israélien en réponse aux frappes israélo-américaines. Washington répond être prêt à aller "aussi loin que nécessaire", y compris au sol et "bien au-delà" des quatre ou cinq ... Lire la suite

  • L'ayatollah iranien en exil Ruhollah Khomeini à Neauphle-Le-Château, dans les Yvelines, en janvier 1979 ( AFP / JOEL ROBINE )
    Dans les Yvelines, Neauphle-le-Château n'a pas oublié Khomeini
    information fournie par AFP 02.03.2026 21:33 

    Près de cinquante ans après, Neauphle-le-Château garde toujours en mémoire le passage d'un "habitant" pour le moins singulier: l'ayatollah Khomeini s'y était établi pendant quatre mois, avant de rentrer à Téhéran pour renverser le chah d'Iran en 1979. C'est dans ... Lire la suite

  • Des panaches de fumée s'élèvent suite aux bombardements israéliens sur la banlieue sud de Beyrouth le 2 mars 2026 ( AFP / IBRAHIM AMRO )
    Le Moyen-Orient s'embrase, du Golfe au Liban
    information fournie par AFP 02.03.2026 21:17 

    La guerre au Moyen-Orient s'aggrave et s'élargit lundi sur de multiples fronts avec de nouveaux raids américains et israéliens sur l'Iran, qui continue à viser les pays du Golfe et même le territoire de l'Union européenne à Chypre. Au troisième jour de la guerre, ... Lire la suite

  • Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste (PS), en visite à Lille, le 20 février 2026 dans le Nord ( AFP / Sameer Al-DOUMY )
    Municipales: Olivier Faure candidat en 5e position à Lieusaint, en Seine-et-Marne
    information fournie par AFP 02.03.2026 21:08 

    Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, est candidat en cinquième position sur la liste du maire sortant de la ville de Lieusaint (Seine-et-Marne), le socialiste Michel Bisson, une présence sur laquelle l'édile espère s'appuyer pour porter ses ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank