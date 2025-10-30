 Aller au contenu principal
Scott Ullem, directeur financier d'Edwards Lifesciences, quittera ses fonctions à la mi-2026
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 21:37

Edwards Lifesciences EW.N a déclaré jeudi que son directeur financier Scott Ullem quittera ses fonctions d'ici la mi-2026 et conservera un rôle consultatif après la nomination d'un successeur.

Ullem, qui a rejoint la société en 2014, a aidé à guider son expansion dans les thérapies cardiaques structurelles et à s'orienter vers les marchés mal desservis. L'entreprise a déclaré que la transition prévue permettra d'assurer la continuité.

L'annonce a été faite en même temps que les résultats du troisième trimestre de l'entreprise, qui ont dépassé les estimations de Wall Street. Les ventes ont augmenté de 14,7 % pour atteindre 1,55 milliard de dollars, grâce à une forte demande pour ses thérapies valvulaires transcathéter, contre des estimations de 1,49 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 3 % dans les échanges après le marché.

La société a également revu à la hausse ses prévisions de ventes et de bénéfices pour l'ensemble de l'année .

