 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Scott Bessent, du Trésor américain, et He Lifeng, de Chine, se rencontreront dimanche au siège de JPMorgan
information fournie par Reuters 19/09/2026 à 20:29
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, rencontrera dimanche le vice-Premier ministre He Lifeng au siège de JPMorgan Chase JPM.N à New York, afin de discuter de la sécurité en matière d’intelligence artificielle, du commerce et d’autres questions économiques, a déclaré samedi une source proche du dossier.

Cette rencontre à Manhattan, qui aura lieu quelques jours avant que le président Donald Trump ne reçoive le président chinois Xi Jinping à la Maison Blanche à Washington jeudi et vendredi, est prévue dimanche à 10h30 (heure de l’Est) (14h30 GMT), a précisé cette source.

JPMorgan ne participe pas à cette réunion, a précisé cette source, mais a accepté de mettre à disposition son siège social comme lieu de réunion, compte tenu du renforcement des mesures de sécurité à Manhattan en vue de l’Assemblée générale des Nations unies qui débutera la semaine prochaine. Scott Bessent avait invité le directeur général de JPMorgan, Jamie Dimon, à participer à une réunion des responsables financiers du G20 organisée par le Trésor américain à Asheville, en Caroline du Nord, où Jamie Dimon s’était exprimé sur les perspectives de croissance du secteur privé.

Jamie Dimon fait partie des directeurs généraux américains invités à un dîner d’État en l’honneur de Xi la semaine prochaine à la Maison Blanche, selon des responsables américains, mais il n’avait pas rejoint la délégation de dirigeants qui avait accompagné Donald Trump à Pékin en mai pour la dernière rencontre du dirigeant américain avec Xi.

Valeurs associées

JPMORGAN CHASE
349,470 USD NYSE +0,03%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
103,3 -0,76%
CAC 40
8 065,02 -1,49%
Or
4 380,05 0,00%
EUR/USD SPOT
1,14825 -0,03%
TOTALENERGIES
79,32 -0,39%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank