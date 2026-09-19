Scott Bessent, du Trésor américain, et He Lifeng, de Chine, se rencontreront dimanche au siège de JPMorgan

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Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, rencontrera dimanche le vice-Premier ministre He Lifeng au siège de JPMorgan Chase JPM.N à New York, afin de discuter de la sécurité en matière d’intelligence artificielle, du commerce et d’autres questions économiques, a déclaré samedi une source proche du dossier.

Cette rencontre à Manhattan, qui aura lieu quelques jours avant que le président Donald Trump ne reçoive le président chinois Xi Jinping à la Maison Blanche à Washington jeudi et vendredi, est prévue dimanche à 10h30 (heure de l’Est) (14h30 GMT), a précisé cette source.

JPMorgan ne participe pas à cette réunion, a précisé cette source, mais a accepté de mettre à disposition son siège social comme lieu de réunion, compte tenu du renforcement des mesures de sécurité à Manhattan en vue de l’Assemblée générale des Nations unies qui débutera la semaine prochaine. Scott Bessent avait invité le directeur général de JPMorgan, Jamie Dimon, à participer à une réunion des responsables financiers du G20 organisée par le Trésor américain à Asheville, en Caroline du Nord, où Jamie Dimon s’était exprimé sur les perspectives de croissance du secteur privé.

Jamie Dimon fait partie des directeurs généraux américains invités à un dîner d’État en l’honneur de Xi la semaine prochaine à la Maison Blanche, selon des responsables américains, mais il n’avait pas rejoint la délégation de dirigeants qui avait accompagné Donald Trump à Pékin en mai pour la dernière rencontre du dirigeant américain avec Xi.