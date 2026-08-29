Scott Bessent déclare que les fluctuations désordonnées du yen peuvent déstabiliser les marchés mondiaux

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Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré que des fluctuations désordonnées du yen pourraient déclencher des “liquidations forcées” de positions, risquant ainsi de déstabiliser les marchés mondiaux et, à terme, d’augmenter les coûts d’emprunt pour les ménages et les entreprises américaines.

Scott Bessent a formulé ces remarques dans une lettre datée du 27 août et publiée sur son compte X le lendemain, en réponse à la demande d’explications formulée par la sénatrice démocrate Elizabeth Warren concernant l’intervention monétaire conjointe menée par Washington et Tokyo le mois dernier.

Cette publication est intervenue alors que le yen reprenait sa tendance à la baisse face au dollar, malgré les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt par la Banque du Japon à court terme.

Le Japon et les États-Unis ont mené une intervention conjointe rare consistant à acheter des yens le 31 juillet, signalant ainsi leur détermination à empêcher qu’une vague de ventes massives de yens et d’obligations d’État japonaises ne se propage aux marchés mondiaux.

Si le yen JPY= s’est remis de son plus bas niveau depuis 40 ans, atteint le mois dernier à près de 164 pour un dollar, il s’est à nouveau affaibli vers les 160 après avoir bondi à 155,20 peu après l’intervention.

La devise est brièvement passée sous la barre des 160 pour un dollar vendredi, un seuil largement considéré comme augmentant la probabilité d’une intervention, après que les déclarations du président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, ont ravivé les anticipations d’une hausse des taux américains à court terme.

Dans cette lettre, Scott Bessent a indiqué que le Trésor avait procédé à cette intervention en échangeant contre des yens des actifs en devises étrangères détenus dans son Fonds de stabilisation des changes (ESF) .

“Le même principe a été appliqué en Argentine, où le Trésor a utilisé le Fonds de stabilisation des changes pour stabiliser le pays lors d’une période d’illiquidité aiguë et de courte durée, et pour empêcher que le problème ne se transforme en une crise régionale plus large”, a-t-il déclaré.

“La crise la mieux gérée est celle qui ne se produit jamais”, a déclaré Scott Bessent, défendant la décision de Washington de se joindre aux efforts de Tokyo pour contrer une chute désordonnée du yen.

L’ESF est une réserve d’urgence gérée par le Trésor américain afin de stabiliser les marchés des changes et les marchés financiers nationaux.

Le Trésor a eu recours à l’ESF l’année dernière pour soutenir le marché du peso argentin et mettre en place une ligne de swap de devises de 20 milliards de dollars visant à stabiliser la monnaie.