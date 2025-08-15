Scorpion Capital parie à la baisse sur le développeur de médicaments Soleno

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Scorpion Capital a dévoilé vendredi une position courte sur Soleno Therapeutics SLNO.O , citant des problèmes avec le traitement Vykat XR récemment approuvé par le développeur de médicaments .
Les actions de Soleno ont chuté de 15 % dans les échanges avant bourse. La société n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.
