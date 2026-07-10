Scor signe un protocole d'accord avec Japan Post Insurance

Scor fait part de la conclusion, ce vendredi, d'un protocole d'accord avec Japan Post Insurance portant sur la cession des risques de souscription afférents aux contrats d'assurance vie de Japan Post Insurance, dits "Postal Life Insurance Policies".

Ce protocole prévoit aussi la création, la capitalisation et la gestion, par Scor, d'un véhicule de réassurance à des fins de gestion des risques, destiné à reprendre des risques de souscription détenus par Japan Post Insurance et par Scor, et à procurer aux deux parties les bénéfices de diversification des risques qui en résultent.

Il porte enfin sur l'investissement de Japan Post Insurance dans ce véhicule de réassurance, dans le but d'en assurer la solidité financière et de permettre que les contrats réassurés qui lui auront été cédés soient correctement gérés par le réassureur cédant. Japan Post Insurance prévoit de détenir moins de 50% des droits de vote du véhicule.

Les parties prévoient de poursuivre les discussions concernant les modalités de l'opération, l'investissement dans le véhicule de réassurance et les sujets connexes. Japan Post Insurance et Scor conditionnent la mise en oeuvre de cette opération et de l'investissement dans le véhicule de réassurance à la conclusion d'un accord final et à l'obtention des agréments et des licences auprès des autorités.