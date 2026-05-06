SCOR: Résultat net +12,8% au T1, objectifs confirmés

SCOR SCOR.PA a fait état mercredi d'un résultat net en hausse de 12,8% sur un an au premier trimestre, dépassant les attentes, le réassureur français citant une performance portée par toutes ses lignes de métier et confirmant ses objectifs 2026.

Le résultat net est ressorti à 225 millions d'euros pour la période janvier-mars, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 202 millions d'euros dans un consensus compilé par le groupe.

"Les performances de l’activité P&C demeurent excellentes, avec un ratio combiné de 80,2%, permettant la constitution de prudence supplémentaire ainsi qu’une provision IBNR6 de précaution en lien avec le conflit au Moyen-Orient", a déclaré Thierry Léger, directeur général, cité dans un communiqué.

Le ratio de solvabilité SCOR, une mesure clef de sa santé financière, est estimé à 220% à fin mars, en hausse de 5 points de pourcentage par rapport à l’exercice 2025 et contre 227% attendus dans le consensus.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)