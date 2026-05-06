Rexel va émettre des OCEANEs pour 400 MEUR
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 08:20
Cette émission sera réalisée par voie d'une offre au public destinée uniquement à des investisseurs qualifiés, et son produit net sera affecté aux besoins généraux du groupe de distribution de matériel électrique.
Les OCEANEs auront une valeur nominale unitaire de 100 000 EUR et porteront un taux d'intérêt annuel fixe compris entre 1,25% et 1,75%, payable semestriellement à terme échu les 13 mai et 13 novembre de chaque année, et pour la 1ère fois le 13 novembre 2026.
Les modalités définitives des obligations seront déterminées au terme du processus de construction du livre d'ordres, qui devrait intervenir plus tard dans la journée, et le règlement-livraison des obligations est prévu le 13 mai 2026.
À moins qu'elles n'aient été précédemment converties, échangées, remboursées, ou rachetées puis annulées, les obligations seront remboursées au pair le 13 mai 2031. Elles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Access.
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