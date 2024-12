Scor: plus de 664.000 actions MRM apportées à l'OPAS information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 15:55









(CercleFinance.com) - Natixis a fait connaître à l'AMF que, pendant la durée de l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions MRM, soit du 26 novembre au 9 décembre inclus, Scor a acquis 664.224 actions au prix unitaire de 35,50 euros.



Par conséquent, à la clôture de l'offre, le réassureur détient 2.990.464 actions MRM, soit 93,17% du capital et des droits de vote de cette foncière (2.999.022 actions représentant 93,44% du capital en incluant l'auto-détention assimilée à la détention de l'initiateur).





