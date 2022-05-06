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+ fortes hausses et baisses SBF 120

Scor-Perte nette de €80 mlns au T1
information fournie par Reuters06/05/2022 à 07:32

6 mai (Reuters) - SCOR SE SCOR.PA :

* PRIMES BRUTES ÉMISES DE 4 715 MILLIONS D'EUROS AU PREMIER TRIMESTRE 2022, EN HAUSSE DE 9,7% PAR RAPPORT AU PREMIER TRIMESTRE 2021

* PERTE NETTE DU GROUPE DE EUR 80 MILLIONS AU PREMIER TRIMESTRE 2022 À COMPARER À UN RÉSULTAT NET DE 45 MILLIONS AU PREMIER TRIMESTRE 2021

* RATIO DE SOLVABILITÉ ESTIMÉ DU GROUPE DE 240% À FIN MARS 2022 (SUPÉRIEUR AU RATIO DE 226% PUBLIÉ AU 31 DÉCEMBRE 2021)

* LE GROUPE RESTE BIEN CAPITALISÉ AVEC UN RATIO DE SOLVABILITÉ DE 240% ESTIMÉ À LA FIN DU PREMIER TRIMESTRE 2022

* LE GROUPE DÉGAGE UN CASH-FLOW OPÉRATIONNEL NÉGATIF DE EUR -116 MILLIONS AU PREMIER TRIMESTRE 2022 PRINCIPALEMENT LIÉ AU PAIEMENT DES SINISTRES LIÉS À LA PANDÉMIE DE COVID-19

* LE RATIO D’ENDETTEMENT FINANCIER DU GROUPE S’ÉTABLIT À 28,8% AU 31 MARS 2022, EN HAUSSE DE 1,0 POINTS PAR RAPPORT AU 31 DÉCEMBRE 2021

* SCOR PO (LA FILIALE DÉTENUE PAR SCOR EN RUSSIE) A CESSÉ DE SOUSCRIRE DE NOUVELLES AFFAIRES

* LA REMONTÉE RÉCENTE DES TAUX D’INTÉRÊT DEVRAIT AVOIR UN IMPACT POSITIF SUR LE RENDEMENT DES ACTIFS RÉINVESTIS

* PERTE OPÉRATIONNELLE AU T1 EUR 48 MLNS CONTRE BÉNÉFICE EUR 102 MLNS IL Y A UN AN

Texte original sur Eikon nGNE2Jxqhd Pour plus de détails, cliquez sur SCOR.PA

(Gdansk Newsroom)

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