Scor-Perte nette de €80 mlns au T1
information fournie par Reuters06/05/2022 à 07:32
6 mai (Reuters) - SCOR SE SCOR.PA :
* PRIMES BRUTES ÉMISES DE 4 715 MILLIONS D'EUROS AU PREMIER TRIMESTRE 2022, EN HAUSSE DE 9,7% PAR RAPPORT AU PREMIER TRIMESTRE 2021
* PERTE NETTE DU GROUPE DE EUR 80 MILLIONS AU PREMIER TRIMESTRE 2022 À COMPARER À UN RÉSULTAT NET DE 45 MILLIONS AU PREMIER TRIMESTRE 2021
* RATIO DE SOLVABILITÉ ESTIMÉ DU GROUPE DE 240% À FIN MARS 2022 (SUPÉRIEUR AU RATIO DE 226% PUBLIÉ AU 31 DÉCEMBRE 2021)
* LE GROUPE RESTE BIEN CAPITALISÉ AVEC UN RATIO DE SOLVABILITÉ DE 240% ESTIMÉ À LA FIN DU PREMIER TRIMESTRE 2022
* LE GROUPE DÉGAGE UN CASH-FLOW OPÉRATIONNEL NÉGATIF DE EUR -116 MILLIONS AU PREMIER TRIMESTRE 2022 PRINCIPALEMENT LIÉ AU PAIEMENT DES SINISTRES LIÉS À LA PANDÉMIE DE COVID-19
* LE RATIO D’ENDETTEMENT FINANCIER DU GROUPE S’ÉTABLIT À 28,8% AU 31 MARS 2022, EN HAUSSE DE 1,0 POINTS PAR RAPPORT AU 31 DÉCEMBRE 2021
* SCOR PO (LA FILIALE DÉTENUE PAR SCOR EN RUSSIE) A CESSÉ DE SOUSCRIRE DE NOUVELLES AFFAIRES
* LA REMONTÉE RÉCENTE DES TAUX D’INTÉRÊT DEVRAIT AVOIR UN IMPACT POSITIF SUR LE RENDEMENT DES ACTIFS RÉINVESTIS
* PERTE OPÉRATIONNELLE AU T1 EUR 48 MLNS CONTRE BÉNÉFICE EUR 102 MLNS IL Y A UN AN
Texte original sur Eikon nGNE2Jxqhd Pour plus de détails, cliquez sur SCOR.PA
(Gdansk Newsroom)
Valeurs associées
|Euronext Paris
|0.00%
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer