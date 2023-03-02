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Scor-Perte nette de €301 million en 2022
information fournie par Reuters02/03/2023 à 07:56

2 mars (Reuters) - Scor SE SCOR.PA :

* PRIMES BRUTES ÉMISES DE EUR 19 732 MILLIONS EN 2022, EN HAUSSE DE 4,9 %1 PAR RAPPORT À 2021

* PERTE NETTE DU GROUPE DE EUR -301 MILLIONS EN 2022, COMPARÉE À UN RÉSULTAT NET DE EUR 456 MILLIONS EN 2021

* CAPITAUX PROPRES DU GROUPE DE EUR 5 133 MILLIONS À FIN DÉCEMBRE 2022 CORRESPONDANT À UN ACTIF NET COMPTABLE PAR ACTION DE EUR 28,48, EN BAISSE DE -19,2 % PAR RAPPORT À 2021 (EUR 35,26)

* POURSUITE D'UNE POLITIQUE DE DIVIDENDE ATTRACTIVE, AVEC UN DIVIDENDE DE EUR1,40 PAR ACTION PROPOSÉ POUR L'EXERCICE 2022

* LE GROUPE DÉGAGE UN CASH-FLOW OPÉRATIONNEL DE EUR 500 MILLIONS EN 2022

* DENIS KESSLER DE PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION PRENDRA FIN À L’ISSUE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 2024

* LE CONSEIL D’ADMINISTRATION A ÉTÉ INFORMÉ DE L’AVANCÉE DES TRAVAUX, EN LIGNE AVEC LE CALENDRIER ARRÊTÉ PAR LE CONSEIL ET PRÉSENTÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 2022

Texte original sur Eikon ID:nGNE4yJg33 Pour plus de détails, cliquez sur SCOR.PA

(Rédaction de Gdansk)

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