SCOR-Le résultat net au T3 dépasse les attentes, à €217 mlns

(Actualisé avec détails sur P&C et L&H, ratio de solvabilité)

SCOR SCOR.PA a fait état vendredi d'un résultat net au-dessus des attentes au troisième trimestre, le groupe de réassurance soulignant la performance de toutes ses lignes de métier.

Scor affiche un résultat net de 217 millions d'euros sur la période, tandis que les analystes tablaient en moyenne sur 203 millions, selon un consensus d'entreprise.

En réassurance dommages et responsabilité (P&C), Scor a dégagé un résultat des activités d'assurance de 255 millions d'euros, au-dessus du consensus (237 millions d'euros), et un ratio combiné - le rapport entre les sinistres et les primes - de 80,9%.

En réassurance vie et santé, Scor a publié un résultat de 98 millions d'euros, en-dessous du consensus qui tablait sur 110 millions d'euros.

La marge pour service contractuel (CSM) en réassurance vie et santé, reflétant la valeur de la marge future attendue sur les contrats, a atteint 82 millions d'euros alors que les analystes en attendaient 96 millions.

Le rendement annualisé des capitaux propres (RoE) du groupe s'établit à 22,1% sur le trimestre alors que les analystes attendaient 18,8%.

Son ratio de solvabilité ressort à 210%, en-dessous des attentes (213%).

