Scor : lancement d’offre de rachat en numéraire

(AOF) - Scor annonce le lancement d'une offre de rachat en numéraire portant sur les obligations subordonnées d'un montant nominal total de 600 millions d'euros portant intérêt à taux fixe réinitialisable et venant à échéance le 8 juin 2046 avec une première date de remboursement anticipé le 8 juin 2026. Les obligations existantes sont admises aux négociations sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg.

L'offre de rachat est plafonnée à un montant d'acceptation maximum de 500 millions d'euros en nominal, ce montant pouvant être augmenté ou réduit à la seule et entière discrétion de la société.

Simultanément, la société annonce son intention d'émettre, sous réserve des conditions de marché, des obligations subordonnées en euros portant intérêt à taux fixe puis variable et éligibles à la constitution de fonds propres réglementaires de niveau 2 (Tier 2) au sens de Solvabilité II. Le produit net de l'émission des nouvelles obligations sera utilisé pour les besoins généraux du groupe, en ce compris le financement de l'offre de rachat.

L'offre de rachat, qui commencera commencera le 2 septembre et se terminera le 8 septembre 2025, à 17h00, est conditionnée au succès de la réalisation de l'émission des nouvelles obligations, à la seule appréciation de la société.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Cinquième réassureur mondial né en 1970, leader en Europe ;

- Primes brutes d’un montant de 20,1 Mds€, équilibrées entre la réassurance-dommages et l’assurance de spécialités pour 49 % et la réassurance vie & santé pour 51 % ;

- Ambition : création de valeur via le contrôle de l’appétit au risque, la discipline dans la politique de souscription et l’alimentation des portefeuilles non-vie et vie&santé, diversifiés et d’importance égale ;

- Capital ouvert, les premiers actionnaires étant les salariés (5,84 %), devant ACM (5,21 %) et Cardif (5,02 %), Fabrice Brégier présidant le conseil de 16 administrateurs et Thierry Léger assurant la direction générale ;

Défis

- Agilité du modèle d’affaires « Forward 2026 :

- organisation en 3 « hubs » autonomes de gestion (les Amérique, l’Asie-Pacifique et l’EMEA), la souscription et la gestion des sinistres dépendant des divisions vie et non-vie,

- monétisation du fonds de commerce par des « risk parnerships » et gestion dynamique de l’allocation de capital via les données regroupées dans une plateforme unique,

- diversification réussie dans la gestion pour compte de tiers,

- réassurance vie & santé : nomination d’un nouveau directeur, exploitation maximale de la plateforme, hausse des marges des nouvelles affaires, attendues à 400 M€ par an, pilotage centralisé des contrats en cours…,

- réassurance dommages : prudence dans les activités exposées au risque climatique, montée des offres alternatives (triplement des primes en 2026 vs 2023) et des nouvelles solutions - réassurance paramétrique, exploitation des données via la plateforme DASP,

- innovation focalisée, en interne sur les infrastructures propres et sur la cybersécurité, pour les clients, sur une plateforme de distribution adaptée au contexte de multi-cloud ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone pour les opérations du groupe en 2030 :

- triplement de la couverture des projets à faible émission carbone,

- création d’offres spécifiques -FEEL, BAM ou VITAE,

- portefeuille d'investissement neutre en CO2 en 2050,

- en réassurance-vie, recours aux crédits carbone et facilités de crédit « vert » ;

- Capacité à résister à la volatilité des catastrophes naturelles ;

- Situation financière solide : -capitaux propres de 4,5 Mds€- et ratio de solvabilité de 212 % à fin mars.

Défis

- Sensibilité à la parité € vs $ et £, monnaies de libellé de l’essentiel des revenus ;

- Suivi de la valeur économique par action, en repli à 48 €, et du ratio combiné, en hausse à 85 % à fin mars ;

- Aux Etats-Unis, sélectivité accrue en dommages comme en vie&santé, au prix assumé d’un repli des prises de contrat, et renouvellements de contrats satisfaisants au 1er avril ;

- Après un repli de 1,2 % des revenus et une hausse de 1,7 % du bénéfice net ;

- Anticipations 2026 : hausse annuelle de 9 % de la valeur économique et ratio de solvabilité entre 185 et 220 % ;

- Dividende 2024 stable à 1,80 €.