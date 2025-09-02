SCOR lance une offre de rachat, prévoit d’émettre de nouvelles obligations subordonnées

SCOR SE SCOR.PA :
* OFFRE DE RACHAT SUR LES OBLIGATIONS SUBORDONNÉES D'UN MONTANT NOMINAL TOTAL DE EUR 600 MLNS
* UN MONTANT D'ACCEPTATION MAXIMUM DE EUR 500 MLNS
* L'OFFRE DE RACHAT COMMENCERA LE 2 SEPTEMBRE 2025 ET SE TERMINERA LE 8 SEPTEMBRE 2025
* SCOR - INTENTION D’ÉMETTRE DE NOUVELLES OBLIGATIONS SUBORDONNÉES ÉLIGIBLES TIER 2 AU TITRE DE SOLVABILITÉ II
* ANNONCE LE LANCEMENT D’OFFRE DE RACHAT EN NUMÉRAIRE ET SON INTENTION D’ÉMETTRE DE NOUVELLES OBLIGATIONS SUBORDONNÉES
Texte original nGNEcf4NPf Pour plus de détails, cliquez sur SCOR.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer