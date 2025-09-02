 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SCOR lance une offre de rachat, prévoit d’émettre de nouvelles obligations subordonnées
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 08:36

SCOR SE SCOR.PA :

* OFFRE DE RACHAT SUR LES OBLIGATIONS SUBORDONNÉES D'UN MONTANT NOMINAL TOTAL DE EUR 600 MLNS

* UN MONTANT D'ACCEPTATION MAXIMUM DE EUR 500 MLNS

* L'OFFRE DE RACHAT COMMENCERA LE 2 SEPTEMBRE 2025 ET SE TERMINERA LE 8 SEPTEMBRE 2025

* SCOR - INTENTION D’ÉMETTRE DE NOUVELLES OBLIGATIONS SUBORDONNÉES ÉLIGIBLES TIER 2 AU TITRE DE SOLVABILITÉ II

* ANNONCE LE LANCEMENT D’OFFRE DE RACHAT EN NUMÉRAIRE ET SON INTENTION D’ÉMETTRE DE NOUVELLES OBLIGATIONS SUBORDONNÉES

Texte original nGNEcf4NPf

(Rédaction de Gdansk)

SCOR
27,3000 EUR Euronext Paris -1,52%
