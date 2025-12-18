Scor dit renouveler son mécanisme de capital contingent

Scor SE SCOR.PA :
* SCOR RENOUVELLE SON MÉCANISME DE CAPITAL CONTINGENT
* RENOUVELLEMENT POUR 3 ANS DE SON MÉCANISME DE CAPITAL CONTINGENT SUSCEPTIBLE D’APPORTER AU GROUPE DES CAPITAUX SUPPLÉMENTAIRES POUR UN MONTANT POUVANT ATTEINDRE EUR 300 MLNS
* LA PÉRIODE DE COUVERTURE DU MÉCANISME DE CAPITAL CONTINGENT COURT DU 1ER JANVIER 2026 AU 31 DÉCEMBRE 2028
* EN L’ABSENCE D’ÉVÈNEMENT DÉCLENCHEUR AU COURS DE CETTE PÉRIODE, LES BONS 2025 NE SERONT PAS EXERCÉS
