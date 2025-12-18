 Aller au contenu principal
Scor dit renouveler son mécanisme de capital contingent
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 18:01

Scor SE SCOR.PA :

* SCOR RENOUVELLE SON MÉCANISME DE CAPITAL CONTINGENT

* RENOUVELLEMENT POUR 3 ANS DE SON MÉCANISME DE CAPITAL CONTINGENT SUSCEPTIBLE D’APPORTER AU GROUPE DES CAPITAUX SUPPLÉMENTAIRES POUR UN MONTANT POUVANT ATTEINDRE EUR 300 MLNS

* LA PÉRIODE DE COUVERTURE DU MÉCANISME DE CAPITAL CONTINGENT COURT DU 1ER JANVIER 2026 AU 31 DÉCEMBRE 2028

* EN L’ABSENCE D’ÉVÈNEMENT DÉCLENCHEUR AU COURS DE CETTE PÉRIODE, LES BONS 2025 NE SERONT PAS EXERCÉS

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

SCOR
27,8600 EUR Euronext Paris +0,07%
