Scor a placé pour 500 MEUR d'obligations subordonnées

Scor annonce le placement avec succès auprès d'investisseurs institutionnels de 500 MEUR d'obligations subordonnées portant intérêt à taux fixe puis variable, venant à échéance le 5 juin 2056 et éligibles à la constitution de capital réglementaire de niveau 2 (Tier 2) au sens de Solvabilité II.

Le taux d'intérêt fixe initial de 4,510% par an sera payable annuellement à terme échu jusqu'au 5 juin 2036 (inclus). À compter de cette date, les obligations porteront intérêt à taux variable (EURIBOR 3 mois marge), payable trimestriellement.

Le produit net sera utilisé pour les besoins généraux du réassureur, dont le financement de l'offre de rachat concomitante des obligations subordonnées d'un montant nominal total de 250 MEUR venant à échéance le 5 juin 2047 et d'un montant nominal de 500 MEUR venant à échéance le 27 mai 2048.

Le règlement-livraison des obligations est prévu le 5 juin 2026. Une demande d'admission des obligations à la négociation sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg sera effectuée. Elles sont notées "A3" par Moody's France SAS.