Scope abaisse la note de la France à A face à la dérive des finances publiques

L'agence Scope a dégradé, vendredi, la note souveraine française de AA- à A , avec une perspective désormais stable, contre négative précédemment. Elle pointe la hausse de la dette, des déficits persistants et un contexte politique qui complique le redressement budgétaire. Ce niveau est comparable à ceux de S&P et Fitch.

Scope Ratings a abaissé la note à long terme de la France de AA- à A , tout en relevant la perspective de "négative" à "stable". L'agence maintient en revanche la note à court terme à S-1 .

Cette décision repose d'abord sur la détérioration des finances publiques. Scope souligne des déficits durablement élevés, une dette en hausse et des progrès jugés insuffisants dans les réformes structurelles et la maîtrise des dépenses.

L'agence prévoit que le déficit public restera supérieur à 5% du PIB dans les prochaines années, passant de 5,1% en 2025 à 5,8% en 2031. La dette publique progresserait, elle, d'environ 116% du PIB en 2025 à 129% en 2031.

Une charge d'intérêts de 3,6% du PIB en 2031

La remontée des taux d'intérêt accentue ces tensions. Le rendement des obligations françaises à dix ans est passé d'environ 3,6% en janvier 2026 à 4,5% en septembre, ce qui alourdit progressivement le coût de financement de l'Etat. Scope estime ainsi que la charge nette d'intérêts pourrait passer de 2% du PIB en 2025 à 3,6% en 2031. Pour stabiliser la dette, l'agence évalue à au moins 100 milliards d'euros l'effort budgétaire permanent nécessaire.

Le contexte politique constitue un autre facteur de fragilité. Depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, la fragmentation parlementaire réduit, selon Scope, la capacité des gouvernements à faire adopter durablement des mesures d'économies et des réformes.

L'agence souligne toutefois plusieurs atouts : une économie vaste et diversifiée, un secteur bancaire solide, une épargne élevée, un accès profond aux marchés financiers et une dette dont la maturité moyenne atteint 8,5 ans.

La perspective "stable" traduit finalement un équilibre entre ces forces et les risques budgétaires. Une amélioration durable des comptes publics pourrait soutenir la note, tandis qu'une poursuite de la hausse de la dette ou une dégradation du cadre économique et politique pourrait exercer de nouvelles pressions.

La France est notée :

"A " chez S&P, avec perspective stable.

"A " chez Fitch, avec perspective stable.

"AA3" (équivalent AA-) chez Moody's, avec perspective négative.

"AA" chez DBRS, avec perspective négative.