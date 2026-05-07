Scoot, filiale de Singapore Airlines, commande 11 avions Airbus de la famille A320neo

Vue des avions de Scoot à l'aéroport de Changi, à Singapour

Scoot, filiale de ‌Singapore Airlines, a annoncé jeudi avoir commandé cinq appareils ​de la famille A320neo d'Airbus et avoir exercé ses options sur six autres, alors que la compagnie low-cost ​asiatique cherche à accroître sa capacité et à ouvrir de nouvelles ​liaisons.

Ces nouveaux avions à fuselage ⁠étroit, qui seront livrés progressivement à partir de ‌2028, seront équipés de moteurs à réducteur Pratt & Whitney, a précisé Scoot dans un communiqué.

Scoot ​a déclaré ‌que cette expansion permettrait de proposer de ⁠nouveaux services dans un rayon de cinq à six heures de vol, renforçant ainsi les liaisons aériennes de ⁠Singapour avec l'Asie ‌du Sud-Est, l'Asie du Nord et d'autres ⁠marchés clés, et améliorant les correspondances avec l'ensemble ‌du réseau de SIA Group.

"Nous prévoyons que ⁠la demande de voyages continuera de croître, ⁠en particulier dans ‌la région Asie-Pacifique, au cours des prochaines années", a ​déclaré Leslie Thng, directeur ‌général de Scoot.

Depuis l'exercice 2022/23, la compagnie aérienne a ajouté 25 nouvelles ​destinations, notamment des villes non métropolitaines telles que Chiang Rai en Thaïlande et Phu Quoc ⁠au Vietnam, ainsi que des liaisons long-courriers comme Vienne.

Avec cette nouvelle commande, le carnet de commandes total de Scoot pour la famille A320neo s'élèvera désormais à 20 appareils.

(Rédigé par Rajasik Mukherjee; version française Rihab Latrache, édité ​par Augustin Turpin)