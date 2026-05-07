Scoot, filiale de Singapore Airlines, commande 11 avions Airbus de la famille A320neo

Scoot, filiale de Singapore Airlines

SIAL.SI , a annoncé jeudi avoir commandé cinq appareils de la famille A320neo d'Airbus AIR.PA et avoir exercé ses options sur six autres, alors que la compagnie low-cost asiatique cherche à accroître sa capacité et à ouvrir de nouvelles liaisons.

Ces nouveaux avions à fuselage étroit, qui seront livrés progressivement à partir de 2028, seront équipés de moteurs à réducteur Pratt & Whitney, a précisé Scoot dans un communiqué.

Scoot a déclaré que cette expansion permettrait de proposer de nouveaux services dans un rayon de cinq à six heures de vol, renforçant ainsi les liaisons aériennes de Singapour avec l'Asie du Sud-Est, l'Asie du Nord et d'autres marchés clés, et améliorant les correspondances avec l'ensemble du réseau de SIA Group.

"Nous prévoyons que la demande de voyages continuera de croître, en particulier dans la région Asie-Pacifique, au cours des prochaines années", a déclaré Leslie Thng, directeur général de Scoot.

Depuis l'exercice 2022/23, la compagnie aérienne a ajouté 25 nouvelles destinations, notamment des villes non métropolitaines telles que Chiang Rai en Thaïlande et Phu Quoc au Vietnam, ainsi que des liaisons long-courriers comme Vienne.

Avec cette nouvelle commande, le carnet de commandes total de Scoot pour la famille A320neo s'élèvera désormais à 20 appareils.

(Rédigé par Rajasik Mukherjee; version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)