SciNeuro et Novartis signent un accord de licence de 1,7 milliard de dollars pour développer des médicaments contre la maladie d'Alzheimer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant suisse de médicaments Novartis NOVN.S a signé un accord de licence d'une valeur de près de 1,7 milliard de dollars avec la société privée SciNeuro Pharmaceuticals pour développer des traitements potentiels à base d'anticorps contre la maladie d'Alzheimer, a annoncé lundi la société de biotechnologie.

Selon cet accord, SciNeuro recevra 165 millions de dollars d'avance et pourrait gagner jusqu'à 1,5 milliard de dollars en fonction des étapes de développement, de réglementation et de vente, ainsi que des redevances sur les ventes futures.

L'accord donnerait à Novartis l'accès à la technologie brevetée de SciNeuro, conçue pour améliorer l'administration du médicament au cerveau. SciNeuro a déclaré que cette approche pourrait différencier ses anticorps des traitements approuvés qui sont également conçus pour éliminer les dépôts collants d'une protéine appelée bêta-amyloïde, une caractéristique de la maladie d'Alzheimer.

La recherche de nouveaux traitements pour la maladie d'Alzheimer s'oriente de plus en plus vers de nouvelles approches qui considèrent la maladie dévastatrice de la mémoire comme le produit de voies biologiques multiples et complexes, et les chercheurs et les fabricants de médicaments sont à la recherche de nouvelles cibles qui pourraient ralentir ou arrêter sa progression.

Roche ROG.S a récemment lancé des essais de phase avancée de son médicament trontinemab, qui associe un anticorps amyloïde à une "navette cérébrale" lui permettant de franchir la barrière hémato-encéphalique.

L'adoption des deux traitements actuellement approuvés contre la maladie d'Alzheimer, le Leqembi de Biogen BIIB.O et de son partenaire Eisai 4523.T et le Kisunla d'Eli Lilly LLY.N , a été limitée par des préoccupations concernant le coût, l'efficacité et les effets secondaires.

SciNeuro a déclaré qu'elle travaillerait avec Novartis sur les premières phases de développement, après quoi Novartis prendrait en charge les essais cliniques et, en cas d'approbation, commercialiserait le médicament à l'échelle mondiale.

L'accord devrait être conclu au cours du premier semestre 2026.