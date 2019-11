Schroders va se contraindre à une activité neutre en carbone

(NEWSManagers.com) - Montrer l' exemple. C' est avec cette idée en tête que Peter Harrison, directeur général du britannique Schroders a annoncé ce 14 novembre que les activités internationales du groupe seraient neutres en émissions carbone à partir du 1er janvier 2020.

La société de gestion, qui projette de rendre tous ses investissements 100% ESG d' ici la fin de l' année prochaine (contre plus de 50% environ aujourd' hui), veut donc appliquer à elle-même ce qu' elle demande aux sociétés dans lesquelles elle investit. Lors de son discours au media Day du groupe qui avait lieu dans son siège flambant neuf situé London Wall Place à la City, Peter Harrison s' est montré inquiet du trajet vers lequel la planète se dirige: " les projections montrent que si on n' agit pas au niveau global, la température va augmenter de 3,8 degrés dans les années à venir au lieu des 2 degrés maximum fixés par l' accord de Paris en 2015 " . Pour lui il s' agit de " tout changer " et de " changer fondamentalement " . Il a cité ainsi des exemples d' initiatives individuelles comme réduire le temps que l' on passe sous la douche de 2 minutes, utiliser le train plutôt que la voiture pour se déplacer, ou réduire sa consommation de viande. Chacun de ces gestes faisant économiser plusieurs tonnes d' émissions de Co2 par an. " Je félicite les végétariens " a-t-il même lancé devant une salle comble de journalistes.

Revenant aux actes que pouvait adopter Schroders en matière d' ESG, il a cité la réduction des voyages en avion et leur compensation carbone qui passera non seulement par l' achat de compensations carbone sur les marchés financiers mais aussi par la plantation concrète d' arbres. Il a aussi évoqué la réduction de la consommation de papiers ou de plastiques et leur recyclage dans tous les bureaux de Schroders à travers le monde. Le groupe a par ailleurs décidé avec sa banque, de lier le taux d' intérêt payé de sa facilité de crédit à ses objectifs ESG.

Enfin, il a aussi rappelé que les acquisitions de sociétés spécialisées comme Blue Asset Management en Allemagne ou BlueOrchard en Suisse pourraient aider Schroders à remplir ses objectifs ESG sur ses portefeuilles d' investissement, l' immobilier, les infrastructures et l' investissement d' impact étant cités comme les relais de croissance du groupe.