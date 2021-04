Schroders lance une activité de portefeuilles modèles et fonds à bas coûts

(NEWSManagers.com) - Schroders lance Schroder Investment Solutions, une société de 4 milliards de livres d' encours qui proposera une gamme de portefeuilles modèles et de fonds multi-actifs qui se veulent à faible coût.

Cette gamme sera dédiée aux conseillers financiers et sera disponible sur différentes plateformes en mai. Elle a vocation à répondre à différents besoins et profils de risque.

La nouvelle activité sera dirigée par Alex Funk, qui a été nommé directeur des investissements de Schroder Investment Solutions.

Le nouveau service de portefeuille modèle à faible coût comprendra les gammes Schroder Active, Strategic Index et Sustainable, qui affichent des frais de gestion annuels de 15 points de base. Chaque gamme comprendra entre six et neuf portefeuilles modèles couvrant un large éventail de profils de risque. Un portefeuille modèle " income " sera également disponible.

Schroder Investment Solutions proposera également deux gammes de fonds multi-actifs, les portefeuilles tactiques Schroder et les portefeuilles mixtes Schroder.

Les portefeuilles tactiques Schroder, qui seront plafonnés à 29 points de base, permettront aux investisseurs d'accéder à des fonds Schroders traditionnellement inaccessibles aux investisseurs particuliers et d' investir dans des instruments passifs à moindre coût, le cas échéant. Les portefeuilles Schroder Blended, qui constituent une solution globale de marché, ont été renommés portefeuilles Schroder pour refléter leurs allocations à un mélange d'investissements actifs et passifs.