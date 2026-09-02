Schroders lance deux nouveaux ETF actifs sur l'Europe et le Japon

(Zonebourse.com) - Schroders annonce aujourd'hui le lancement de deux nouveaux ETF actifs : l'un est dédié aux actions européennes et l'autre au marché japonais. Le gestionnaire d'actifs mondial poursuit ainsi l'élargissement géographique de sa gamme en plein développement afin de répondre à la demande de ses clients. Les fonds Schroder Europe Equity Active UCITS ETF et Schroder Japan Equity Active UCITS ETF permettront aux investisseurs d'accéder à des stratégies actions régionales gérées activement, visant à identifier respectivement en Europe et au Japon des entreprises présentant des caractéristiques attractives en matière de valorisation et de qualité.

Les fonds Schroder Europe Equity Active UCITS ETF et Schroder Japan Equity Active UCITS ETF permettront aux investisseurs d'accéder à des stratégies actions régionales gérées activement, visant à identifier respectivement en Europe et au Japon des entreprises présentant des caractéristiques attractives en matière de valorisation et de qualité.

Ces lancements s'inscrivent dans la poursuite du développement de l'offre d'ETF actifs de Schroders, après la cotation de ses deux premiers ETF actifs UCITS en septembre 2025, puis le lancement d'un ETF actions mondiales sur mesure et d'un ETF actions américaines au 1er semestre 2026. Moins d'un an après son lancement, la plateforme d'ETF UCITS de Schroders représente désormais 3,7 MdsUSD d'encours sous gestion, témoignant de la forte dynamique enregistrée jusqu'à présent.

Les ETF actions Europe et Japon reposent sur une philosophie et un processus d'investissement communs aux ETF actions existants de Schroders et proches de ceux de la stratégie Schroder QEP Global Core. L'ensemble de ces stratégies est géré par l'équipe Quantitative Equity Products (QEP) de Schroders. Lancée il y a plus de 25 ans, la stratégie Global Core affiche un solide historique de performance et a surperformé son indice de référence au cours de 21 des 26 années civiles écoulées depuis son lancement.

Les ETF seront cotés pour la première fois aujourd'hui sur XETRA Deutsche Börse, avant d'être également cotés à London Stock Exchange, à la Borsa Italiana et à la SIX Swiss Exchange.

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