Schroders France collecte près de 1 milliard d’euros sur 2024

Schroders va clôturer l’année 2024 avec près d’un milliard d’euros de collecte nette en France, a annoncé Yves Desjardins, le directeur général France de Schroders, au cours d’une conférence mardi 17 décembre. « Nous allons fêter nos dix ans consécutifs de collecte positive », s’est-il réjoui.

Schroders France a notamment profité de l’appétit des investisseurs pour les infrastructures. Yves Desjardins rappelle que la société de gestion cotée à Londres a décidé de créer une activité dette et equity infrastructures en 2015 en France. Partie de rien, cette activité représente désormais 30 personnes et 6 milliards d’euros d’actifs à Paris. Sur ce total, 60?% sont gérés pour le compte de clients français et 40?% internationaux.

Pour aller plus loin, Schroders va lancer en début d’année prochaine un fonds ouvert Eltif de dette infrastructure, de qualité institutionnelle, accessible à des clients privés et éligible à l’assurance vie française et au PER. La société de gestion compte aussi sortir un fonds de dette hybride.

Laurence Marchal