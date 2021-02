Schroders fait valoir ses droits sur la marque Smart Alpha devant l'INPI

(NEWSManagers.com) - Le gestionnaire d'actifs britannique Schroders a récemment obtenu gain de cause devant l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). Selon les informations de NewsManagers, la firme contestait depuis 2018 la demande d'enregistrement par un tiers de la marque verbale Smart Alpha à l'institut. Schroders avait en effet déposé la marque SmartAlpha sur la base de marques de l'Union Européenne depuis juillet 2017 et bénéficiait donc de l'antériorité de l'enregistrement. Dans sa décision, l'INPI a indiqué que l'opposition de Schroders était partiellement justifiée puisque la demande d'enregistrement concernée portait entre autres sur des services de gestion financière, d'analyse financière et d'investissement de capitaux et placement de fonds.