Schroders fait état de sorties de capitaux de 4,2 milliards de livres sterling avant sa cession à Nuveen

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Rédaction complète, ajout de détails, commentaires du directeur général tout au long du texte) par Iain Withers

Le gestionnaire d’actifs Schroders SDR.L a annoncé jeudi des sorties nettes plus importantes, s’élevant à 4,2 milliards de livres sterling (5,6 milliards de dollars) pour le premier semestre de l’année, avant la finalisation prévue dans les prochains mois de sa cession de 9,9 milliards de livres sterling (13,2 milliards de dollars) à son concurrent américain Nuveen.

Les actionnaires de la société britannique – dont la famille fondatrice de cette entreprise vieille de 222 ans – ont déjà approuvé cette transaction, ce qui a alimenté les spéculations du marché quant à la perspective de nouvelles opérations dans un secteur de l’investissement en pleine consolidation.

Schroders a indiqué qu’un client anonyme « à faible marge » avait retiré 6,6 milliards de livres sterling au cours de la période, tandis que le directeur général de la société, Richard Oldfield, a déclaré à Reuters que certains gros clients avaient également mis « en pause » leurs engagements à long terme dans ses divisions « solutions » et « marchés privés ».

« Si vous proposez un produit qui immobilise l’argent des clients pendant plus de 10 ans… vous souhaitez marquer une pause et vous assurer que l’offre d’investissement n’est pas affectée, et nous ne cessons de répéter à nos clients que cela n’arrivera pas », a déclaré M. Oldfield.

La société a enregistré 69,3 milliards de livres sterling d’entrées brutes, soit une hausse d’environ 1 milliard de livres sterling par rapport à l’année précédente, ce qui, selon M. Oldfield, témoigne d’une « grande confiance des clients » dans l’opération dans son ensemble.

Le résultat d’exploitation ajusté de Schroders pour le premier semestre a bondi de 46 % pour atteindre 459,8 millions de livres sterling, tandis que le total de ses actifs sous gestion a atteint le niveau record de 867,8 milliards de livres sterling.

AVERTISSEMENT CONCERNANT L'IMPÔT SUR LA FORTUNE

M. Oldfield a indiqué qu’il comptait rester chez Schroders une fois l’opération finalisée, Nuveen précisant dans les documents relatifs à l’accord qu’elle prévoyait de gérer Schroders comme une entité autonome avec ses dirigeants actuels pendant au moins un an.

« Mon rôle ici est de veiller à ce que cette transaction soit couronnée de succès », a-t-il déclaré. « Je resterai… aussi longtemps que tout le monde voudra de moi ici. »

M. Oldfield a mis en garde contre la mise en place, par le gouvernement britannique dirigé par le nouveau Premier ministre Andy Burnham, d’impôts plus élevés sur la fortune ou sur les plus-values afin de renflouer les finances publiques en difficulté, ajoutant que cela dissuaderait les investissements.

« Si l’on cherche à encourager les gens à investir au Royaume-Uni… ce n’est pas en imposant un impôt sur la fortune à ces particuliers qu’on y parviendra », a-t-il déclaré.

(1 dollar = 0,7491 livre)