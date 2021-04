Schroders entre au capital de l'australien RF Eclipse

(NEWSManagers.com) - Schroders a annoncé son intention d'acquérir une participation de 50,1 % dans RF Eclipse, une société basée en Australie et spécialisée dans les prêts immobiliers commerciaux.

RF Eclipse a été créée en 1999 et fonctionne comme une plateforme intégrée avec des capacités de montage de prêts, de gestion de prêts et de gestion de fonds, explique Schroders. Elle est actuellement détenue à 100 % par RF Group, le family office d'Andrew Roberts, ancien actionnaire majoritaire de Multiplex Property Group. En vertu de cet accord, RF Group conservera une participation de 49,9 % et Schroders et RF Group auront une représentation et un contrôle égaux au sein du conseil d'administration.

Une fois la transaction achevée, RF Eclipse sera rebaptisée " Schroder RF" . Schroder RF offrira aux investisseurs australiens, y compris aux clients des fonds privés et des family offices, un accès plus large aux marchés de la dette immobilière privée.