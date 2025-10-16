Schroders cède sa participation dans SPW à Lloyds Banking Group

Schroders a cédé à Lloyds Banking Group sa participation de 49,9?% dans Schroders Personal Wealth, leur société commune de gestion de patrimoine et de conseil, confirmant une information du Financial Times . Lloyds Banking Group détiendra désormais cette joint-venture à 100?%. Dans le même temps, la société de gestion cotée à Londres a acquis les 19,1?% dans Cazenove Capital détenus par Lloyds, reprenant le contrôle total de la société.

SPW avait été créée en 2019 afin de fournir des conseils financiers à la clientèle de détail de Lloyds, en mettant à profit l’expertise de Schroders en matière d’investissement et de technologies. Lancée avec 13 milliards de livres, elle fournit des conseils financiers à environ 60.000 clients et gère 16,1 milliards de livres sterling d’actifs aujourd’hui. Le FT avait noté que l’activité a eu du mal à atteindre ses objectifs de croissance et subi des départs de dirigeants.

Schroders et Lloyds estiment que « le moment est venu pour SPW de passer entièrement sous le contrôle de Lloyds, ce qui permettra aux deux sociétés de se concentrer sur leurs principaux atouts ». Elles indiquent avoir « travaillé en étroite collaboration afin d’améliorer l’expérience client de SPW et de garantir que les clients de SPW bénéficient du meilleur service possible ».

Schroders continuera à gérer et à développer les actifs des clients de SPW et à gérer les mandats de Scottish Widows dans le cadre d’un nouvel accord pluriannuel. En outre, Lloyds continuera à s’associer à Cazenove Capital pour offrir ses services aux clients fortunés de Lloyds.