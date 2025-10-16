 Aller au contenu principal
Schroders cède sa participation dans SPW à Lloyds Banking Group
information fournie par Agefi Asset Management  16/10/2025 à 08:15

Schroders a cédé à Lloyds Banking Group sa participation de 49,9?% dans Schroders Personal Wealth, leur société commune de gestion de patrimoine et de conseil, confirmant une information du Financial Times . Lloyds Banking Group détiendra désormais cette joint-venture à 100?%. Dans le même temps, la société de gestion cotée à Londres a acquis les 19,1?% dans Cazenove Capital détenus par Lloyds, reprenant le contrôle total de la société.

SPW avait été créée en 2019 afin de fournir des conseils financiers à la clientèle de détail de Lloyds, en mettant à profit l’expertise de Schroders en matière d’investissement et de technologies. Lancée avec 13 milliards de livres, elle fournit des conseils financiers à environ 60.000 clients et gère 16,1 milliards de livres sterling d’actifs aujourd’hui. Le FT avait noté que l’activité a eu du mal à atteindre ses objectifs de croissance et subi des départs de dirigeants.

Schroders et Lloyds estiment que « le moment est venu pour SPW de passer entièrement sous le contrôle de Lloyds, ce qui permettra aux deux sociétés de se concentrer sur leurs principaux atouts ». Elles indiquent avoir « travaillé en étroite collaboration afin d’améliorer l’expérience client de SPW et de garantir que les clients de SPW bénéficient du meilleur service possible ».

Schroders continuera à gérer et à développer les actifs des clients de SPW et à gérer les mandats de Scottish Widows dans le cadre d’un nouvel accord pluriannuel. En outre, Lloyds continuera à s’associer à Cazenove Capital pour offrir ses services aux clients fortunés de Lloyds.

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2025 Agefi Asset Management.

