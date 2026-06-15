Schroders Capital nomme un responsable des investissements ABF et SRT en Europe

(Zonebourse.com) - L'équipe private debt & credit alternatives (PDCA) de Schroders Capital annonce aujourd'hui la nomination de Bob Paterson au poste de responsable des investissements en financements adossés à des actifs (Asset-based Finance - ABF) et en transferts de risques significatifs (Significant Risk Transfer - SRT) pour l'Europe. Ce poste de direction au sein de l'activité Securitized Product & Asset-Based Finance (SP&ABF) est rattaché à Michelle Russell-Dowe, co-responsable de PDCA et responsable mondiale de SP&ABF.

Dans ce rôle nouvellement créé, Bob Paterson dirigera l'origination et l'exécution des transactions ABF en Europe, au Royaume-Uni et en Australie, ainsi que les opérations SRT.

En tant que cadre dirigeant de l'équipe d'investissement SP&ABF basé à Londres, il supervisera également les activités liées aux titres adossés à des actifs ( Asset-Backed Securities - ABS) en Europe et au Royaume-Uni.

Bob Paterson apporte plus de 25 ans d'expérience acquise au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis, avec une solide expertise en matière d'origination, de distribution et de levée de fonds à travers des stratégies complexes de crédit structuré. Il rejoint Schroders Capital après avoir travaillé chez Manulife CQS Investment Management, où il a joué un rôle clé dans la construction de la plateforme ABF de la société et soutenu la croissance de sa franchise SRT.

Avant de rejoindre CQS, Bob Paterson a passé plus d'une décennie chez Lloyds Bank à des postes de direction, notamment en tant que directeur général et responsable des ventes de crédit ( head of credit sales ). Auparavant, il a travaillé chez Morgan Stanley à New York et à Londres dans la syndication d'ABS. Il a débuté sa carrière comme analyste de crédit chez Abbey National Treasury Services.

L'arrivée de Bob Paterson intervient alors que l'équipe SP&ABF continue d'identifier des opportunités de déploiement de capital attractives, allant de la catégorie investissement ( investment grade ) aux rendements opportunistes. Cette nomination s'inscrit dans le cadre de l'expansion des capacités d'investissement de l'équipe ABF & SRT et de sa gamme d'outils diversifiée et flexible visant à concevoir des solutions pour ses clients.

L'équipe SP&ABF continue de développer et de proposer une variété de solutions axées sur le rendement, via des investissements syndiqués et bilatéraux, afin de répondre aux besoins évolutifs de sa clientèle. Les actifs sous gestion (AUM) de l'équipe ont dépassé les 22 milliards de dollars.

L'offre ABS et ABF constitue un pilier clé de la plateforme PDCA de Schroders Capital, permettant de proposer des solutions d'investissement innovantes adossées à des actifs tangibles. Les investissements couvrent un large éventail de profils d'emprunteurs et de sous-secteurs de garanties ( collateral ), ainsi que diverses structures d'investissement allant des prêts aux titres, en passant par des structures telles que le transfert de risques ou les lignes de crédit de portage ( warehouse facilities ).

À titre d'exemple, les SRT complètent cette offre en offrant aux investisseurs une exposition aux portefeuilles de prêts bancaires par le biais d'opérations d'allègement de fonds propres ( capital relief transactions ).

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