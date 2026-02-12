Schroders accepte une vente de 13,5 milliards de dollars à Nuveen, alors que la famille se sépare de l'entreprise

L'opération donne naissance à un groupe gérant 2 500 milliards de dollars d'actifs

Schroders valorisé à 612 pence par action, l'action fait un bond de 29 %

Les gestionnaires d'actifs de taille moyenne luttent contre leurs concurrents plus importants

Le gestionnaire de fonds britannique Schroders SDR.L est racheté par le gestionnaire d'actifs américain Nuveen pour 9,9 milliards de livres (13,5 milliards de dollars), dans le cadre de l'une des plus importantes transactions de gestion de fonds en Europe, qui marquera la fin d'une ère pour la société vieille de 222 ans.

L'acquisition, qui verra la famille fondatrice céder ses parts, donnera naissance à un groupe combiné gérant 2 500 milliards de dollars d'actifs. Les actions de Schroders ont bondi de 29 % dans lamatinée.

L'opération représenterait la plus grande acquisition jamais réalisée dans le domaine de la gestion d'actifs en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, selon les données du LSEG.

"Il s'agit d'une étape de transformation massive pour les deux entreprises", a déclaré Bill Huffman, directeur général de Nuveen, à Reuters, ajoutant que l'accord lui donnait une empreinte mondiale et que Nuveen était ouvert à d'autres accords pour se développer.

Le secteur de la gestion d'actifs a connu une consolidation, les grands rivaux américains tels que BlackRock BLK.N et Vanguard vendant des fonds indiciels moins chers et d'autres produits passifs, ce qui a obligé les petits sélectionneurs d'actions actifs tels que Schroders à se regrouper pour faire face à la concurrence.

LA FAMILLE FONDATRICE VENDRA 42 % DES PARTS

Schroders, l'un des gestionnaires de fonds les plus célèbres d'Europe, s'est développé en finançant le commerce transatlantique au XIXe siècle pour devenir le plus grand gestionnaire d'actifs indépendant de Grande-Bretagne. Ses actions ont chuté de 30 % au cours des cinq dernières années, bien qu'elles aient regagné du terrain au cours de l'année écoulée sous la direction de Richard Oldfield.

La famille fondatrice de la société - qui dispose encore de deux sièges au conseil d'administration - vendra sa participation de 42 % dans le cadre de la vente, a déclaré Richard Oldfield à Reuters.

Les banquiers et les analystes affirment que les sociétés de gestion d'actifs de taille moyenne telles que Schroders, et leurs rivales telles qu'Aberdeen ABDN.L , sont vulnérables face à des prétendants plus importants ou à un appel à la scission de leurs activités, de la part d'entreprises américaines riches en liquidités.

IMPLICATIONS POUR LE RESTE DU SECTEUR

"L'opération a également des répercussions positives sur le reste du secteur, car elle témoigne de la valeur de la gestion d'actifs traditionnelle, alors que la plupart des grandes opérations réalisées ces derniers temps étaient de nature plus défensive", ont déclaré les analystes de RBC dans une note.

Les fusions-acquisitions dans le secteur de la gestion d'actifs ont également une histoire mouvementée, plusieurs d'entre elles ayant été confrontées à des problèmes d'intégration.

Aberdeen Asset Management et Standard Life ont accepté de se regrouper en 2017, mais depuis lors, les actions ont chuté d'environ 50 %.

L'opération met également en évidence la manière dont les actions britanniques, qui se négocient avec une décote par rapport aux marchés américain et européen, ont attiré les OPA. L'année dernière, le Royaume-Uni a été le deuxième marché le plus ciblé par les fusions et acquisitions après les États-Unis.

LES ACTIFS SOUS GESTION DE L'ENTITÉ COMBINÉE SONT BIEN INFÉRIEURS À CEUX DES ENTREPRISES AMÉRICAINES

Avec 2 500 milliards de dollars d'actifs sous gestion , le groupe combiné se situe légèrement en dessous du plus grand gestionnaire de fonds européen, Amundi AMUN.PA , mais bien en dessous des mastodontes américains que sont BlackRock, Vanguard et State Street.

Les actionnaires de Schroders recevront 590 pence par action en numéraire, plus des dividendes autorisés allant jusqu'à 22 pence, ce qui valorise la société à 612 pence par action, soit une prime de 34 % par rapport au cours de clôture de mercredi, selon les données du LSEG.

BNP Paribas était la seule banque conseil de Nuveen, tandis que Wells Fargo et Barclays conseillaient Schroders.

Par ailleurs, Schroders a annoncé un bénéfice d'exploitation ajusté de 756,6 millions de livres pour 2025, soit une hausse de 25 % par rapport à l'année précédente.

Richard Oldfield restera à la tête de Schroders après la conclusion de l'opération et Londres restera son plus grand bureau.

(1 $ = 0,7334 livre)