Rugby: Deux changements dans le XV de France pour affronter le Pays de Galles, première pour Brau-Boirie

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a annoncé jeudi seulement deux changements dans l'équipe qui affrontera dimanche le Pays de Galles par rapport à celle qui a dominé l'Irlande (36-14) la semaine dernière en ouverture du Tournoi des Six Nations.
Coéquipiers à Pau, Fabien Brau-Boirie et Émilien Gailleton remplaceront au centre Yoram Moefana et Nicolas Depoortere, tous deux forfaits.
Fabien Brau-Broirie, révélation du début de saison avec son club, honorera sa première sélection en équipe de France à 20 ans.
Sur le banc, Maxime Lamothe, Thibaud Flament et Noah Nene, qui devrait obtenir sa première sélection, remplacent respectivement Peato Mauvaka, Hugo Auradou et Kalvin Gourgues.
Les Bleus se déplacent dimanche à Cardiff pour défier le Pays de Galles (16h10).
La composition du XV de France :
15-Thomas Ramos, 14-Théo Attissogbe, 13-Émilien Gailleton, 12-Fabien Brau-Boirie, 11-Louis Bielle-Biarrey, 10-Matthieu Jalibert, 9-Antoine Dupont (capitaine), 8-Anthony Jelonch, 7-François Cros, 6-Oscar Jegou, 5-Mickaël Guillard, 4-Charles Ollivon, 3-Dorian Aldegheri, 2-Julien Marchand, 1-Jean-Baptiste Gros.
Remplaçants: 16-Maxime Lamothe, 17-Rodrigue Neti, 18-Régis Montagne, 19-Thibaud Flament, 20-Emmanuel Meafou, 21-Lenni Nouchi, 22-Baptiste Serin, 23-Noah Nene.
(Rédigé par Vincent Daheron)
