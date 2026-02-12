 Aller au contenu principal
Rugby: Deux changements dans le XV de France pour affronter le Pays de Galles, première pour Brau-Boirie
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 12:12

PHOTO DE FICHIER : Fabien Galthie, sélectionneur de l'équipe de France, dans l'enceinte du stade avant le match contre l'Irlande

PHOTO DE FICHIER : Fabien Galthie, sélectionneur de l'équipe de France, dans l'enceinte du stade avant le match contre l'Irlande

Le ‌sélectionneur du XV de France Fabien Galthié ​a annoncé jeudi seulement deux changements dans l'équipe qui affrontera dimanche le Pays de Galles ​par rapport à celle qui a dominé l'Irlande (36-14) la ​semaine dernière en ouverture ⁠du Tournoi des Six Nations.

Coéquipiers à ‌Pau, Fabien Brau-Boirie et Émilien Gailleton remplaceront au centre Yoram Moefana et ​Nicolas Depoortere, ‌tous deux forfaits.

Fabien Brau-Broirie, révélation du ⁠début de saison avec son club, honorera sa première sélection en équipe de France ⁠à 20 ‌ans.

Sur le banc, Maxime Lamothe, Thibaud ⁠Flament et Noah Nene, qui devrait obtenir ‌sa première sélection, remplacent respectivement ⁠Peato Mauvaka, Hugo Auradou et Kalvin ⁠Gourgues.

Les Bleus se ‌déplacent dimanche à Cardiff pour défier le ​Pays de Galles (16h10).

La ‌composition du XV de France :

15-Thomas Ramos, 14-Théo Attissogbe, 13-Émilien Gailleton, ​12-Fabien Brau-Boirie, 11-Louis Bielle-Biarrey, 10-Matthieu Jalibert, 9-Antoine Dupont (capitaine), 8-Anthony Jelonch, 7-François Cros, ⁠6-Oscar Jegou, 5-Mickaël Guillard, 4-Charles Ollivon, 3-Dorian Aldegheri, 2-Julien Marchand, 1-Jean-Baptiste Gros.

Remplaçants: 16-Maxime Lamothe, 17-Rodrigue Neti, 18-Régis Montagne, 19-Thibaud Flament, 20-Emmanuel Meafou, 21-Lenni Nouchi, 22-Baptiste Serin, 23-Noah Nene.

(Rédigé par ​Vincent Daheron)

