Schott Pharma soutenu par la confiance de Stifel

(Zonebourse.com) - Schott Pharma se reprend mercredi ( 1,67 %, à 16,41 euros) au lendemain d'un repli de 2,30%. Le titre profite d'une note de Stifel, qui a confirmé sa recommandation d'achat avec un objectif de cours légèrement rehaussé de 18,30 à 20 euros.
Les analystes signalent qu'après les résultats du premier semestre, les estimations pour l'exercice 2026 tablent désormais sur une croissance organique du groupe de 2,6% et une marge d'EBITDA de 27,1%, ce qui place l'entreprise dans la fourchette basse de ses objectifs. Stifel note toutefois un élément important : l'accroissement de la visibilité de la société, dédiée à la conception de solutions avancées de confinement et de systèmes d'administration de médicaments pour l'industrie pharmaceutique.
Cette dernière s'est améliorée, portée par le redressement du carnet de commandes de base de la division DCS ( Drug Containment Solutions ) et une reprise de DDS ( Drug Delivery Systems ) grâce à la montée en puissance de l'usine en Hongrie, qui compense les vents contraires liés à l'ARNm.
En conclusion, les analystes estiment que "la phase de dégradation des résultats et du sentiment de marché est globalement derrière nous. Nous estimons que la direction s'est montrée rassurante sur le reste de l'année quant à l'atteinte de ses objectifs".
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