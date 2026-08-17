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Schott Pharma fait valider ses nouveaux objectifs climatiques
information fournie par Zonebourse 17/08/2026 à 17:48
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La société, spécialiste des solutions de conditionnement pharmaceutique et de systèmes d'injection, a annoncé la validation par l'initiative Science Based Targets (SBTi) des objectifs climatiques actualisés de sa maison-mère, le Groupe Schott.

Cette mise à jour s'accompagne d'un recentrage stratégique majeur : le groupe renonce définitivement à son ancien objectif interne de "neutralité carbone d'ici 2030", qui reposait en partie sur des mécanismes de compensation et ne couvrait que les Scopes 1 et 2, au profit de réductions d'émissions directes et mesurables.

Selon Reinhard Mayer, directeur financier de Schott Pharma, cette refonte permet de concentrer les efforts d'investissement sur les transformations industrielles et technologiques à fort impact plutôt que sur de simples engagements formels de fournisseurs.

Schott Pharma déploie déjà plusieurs leviers opérationnels pour concrétiser ces ambitions, notamment l'achat d'électricité renouvelable via des certificats d'attributs énergétiques (EAC) depuis 2021 et la bascule vers des procédés à faible empreinte carbone.

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